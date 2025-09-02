Planos de saúde registram lucro recorde de R$ 12,9 bilhões no primeiro semestre de 2025 O valor equivale a um aumento de 131,94% em relação ao mesmo período do ano anterior Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 02/09/2025 - 17h35 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h35 ) twitter

As operadoras médico-hospitalares são o principal segmento do setor Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os planos de saúde registraram um lucro líquido de R$ 12,9 bilhões nos primeiros seis meses de 2025. O valor equivale a um aumento de 131,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (2) pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

“O resultado é o maior, em termos nominais, da série histórica apresentada desde 2018, inclusive superior ao recorde anterior ocorrido no auge do isolamento social durante a pandemia de Covid-19″, afirma a agência em nota.

Um dos destaques é a queda da sinistralidade, que registrou no 1º semestre de 2025 o índice de 81,1% (2,7 pontos percentuais abaixo do apurado no mesmo período do ano anterior).

‌



Isso significa que aproximadamente 81,1% das receitas provenientes das mensalidades foram destinadas às despesas assistenciais.

Este é o menor índice registrado para um 1º semestre desde 2018 — à exceção de 2020, quando a sinistralidade foi ainda mais baixa em razão dos efeitos da pandemia.

‌



Essa redução é explicada principalmente pela recomposição das mensalidades em proporção superior à variação das despesas assistenciais, movimento percebido no setor desde 2023 e mantido no período observado.

As operadoras médico-hospitalares são o principal segmento do setor e juntas atingiram um lucro líquido de R$ 12,4 bilhões no agregado, fortemente impulsionado pelo aumento do resultado operacional e a contribuição do resultado financeiro.

‌



“Os números do primeiro semestre de 2025 mostram um resultado histórico para a saúde suplementar: aumento do resultado operacional, redução da sinistralidade e manutenção de receitas financeiras robustas. Esse conjunto de fatores contribui para a sustentabilidade econômico-financeira do setor, o que é fundamental para garantir a continuidade da assistência a mais de 50 milhões de beneficiários.” (Jorge Aquino, diretor de Normas e Habilitação das Operadoras da ANS)

As operadoras médico-hospitalares de todos os portes tiveram aumento no resultado líquido.

As de grande porte registraram, em números agregados, R$ 9,7 bilhões de lucro líquido no 1° semestre de 2025, (114% a mais que o mesmo período do ano anterior).

Já as de médio porte foram responsáveis pelo maior crescimento percentual em relação ao mesmo período do ano anterior: 622%, totalizando R$ 2 bilhões.

