Prazo para optar por pagar o IR 2025 em débito automático termina nesta sexta Após essa data, o pagamento da primeira cota do imposto só poderá ser feita por meio de Darf Conta em Dia|Ana Vinhas 09/05/2025 - 16h38 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h38 )

Prazo de entrega termina no dia 30 de maio

Quem vai pagar imposto neste ano e quiser que o pagamento seja por débito automático tem até esta sexta-feira (9) para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025. A data é o limite para a Receita Federal enviar as informações da primeira quota ou quota única ao banco.

Após essa data ainda é possível entregar a declaração com a opção pelo débito automático, porém este somente alcançará da 2ª quota em diante. A primeira quota deverá ser paga por Darf.

Hoje também termina o prazo de entregar para os contribuintes que terão restituição entrar no primeiro lote. A liberação para consulta está marcada para a partir das 10h do dia 23 de maio. O pagamento da restituição será feito em cinco lotes. O primeiro será pago no dia 30 de maio, mesma data para o fim do prazo do envio do documento. Os seguintes virão em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

A entrega da declaração começou no dia 17 de março, e o prazo vai terminar no dia 30 de maio. Contribuintes que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 precisam acertar as contas com o Fisco. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.