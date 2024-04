Conta em Dia |Do R7 e Ana Vinhas

Um em cada três brasileiros pretende gastar de R$ 50 a R$ 100 no ovo de Páscoa Apesar da alta dos preços do chocolate, essa é a intenção de compra de 33,5% dos consumidores para o feriado

Um em cada três brasileiros pretende gastar entre R$ 50 e R$ 100 no ovo de Páscoa deste ano. Pesquisa da SoluCX e NPS (Net Promoter Score) mostrou que essa é a intenção de compra de 33,5% dos consumidores, para o feriado, comemorado no próximo domingo (31).

Outros 17,3% devem investir entre R$ 100 e R$ 150, seguidos de 9,3% que gastarão de R$ 150 a R$ 200, e de 5,6% que pretendem desembolsar de R$ 200 a R$ 300. Apenas 4% afirmaram que gastarão mais de R$ 300.

Isso ocorre mesmo com aumento da cesta de produtos típicos de Páscoa, que subiu 9,29% entre março de 2023 e fevereiro de 2024, segundo levantamento do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

Já segundo o Procon-SP, apesar da redução no preço do ovo de chocolate neste ano, o mesmo produto chega a variar até 159%, dependendo da loja.

Segundo estudo da XP, os consumidores de chocolates em barra e bombom devem gastar até 3,63% mais na Páscoa deste ano. O aumento é proporcionalmente menor do que o visto entre 2023 e 2022 – de 10,7%. A estimativa foi feita com base no IPVA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que não inclui o item específico ovo de Páscoa na cesta de produtos analisados.

Qualidade x preços

O levantamento sobre a intenção de compra apontou também que a qualidade e o sabor dos ovos de Páscoa são mais relevantes na hora da compra para 38,8% do que o preço (24,9%), apesar de os consumidores afirmarem que pesquisam antes de comprar.

Com relação à quantidade de produtos, 28,5% afirmam que comprarão apenas um ovo, 21% investirão em dois ovos e 20,7% dos ouvidos pretendem adquirir entre três e cinco. Já a quantidade de pessoas que não pretendem comprar ovos de Páscoa chega a 23% dos entrevistados.

Outra pesquisa, feita pelo Ibevar – FIA Business School, mostrou que a tendência de crescimento é de 17,6% nas vendas das marcas premium em 2024, em comparação com o ano anterior.

