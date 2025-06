Descubra se as novas alterações na CLT impactam você O foco é limpar a norma trabalhista de dispositivos que já estavam em desuso, mas continuavam fazendo parte da legislação Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 22/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/06/2025 - 02h00 ) twitter

desemprego-carteira de trabalho-seguro-desemprego VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/02/2024

A CLT passou por mais uma mudança. Um novo projeto aprovado na Câmara propõe a retirada de regras antigas que já não são usadas na prática, como exigências sobre telegrama para aviso prévio ou cartões perfurados para controle de ponto.

A ideia é tornar a lei trabalhista mais atual e alinhada com a realidade do mercado de trabalho de hoje.

Mas será que isso afeta você? Muita gente ficou em dúvida se essas alterações cortam algum direito ou mudam as regras do jogo para quem trabalha com carteira assinada. A resposta é: não há perda de direitos.

O projeto tem como foco limpar a CLT de dispositivos que já estavam em desuso, mas continuavam fazendo parte da legislação. São normas que deixaram de ser aplicadas na prática há anos, mas que ainda estavam ali, gerando dúvidas e interpretações desnecessárias.

‌



Na prática, essas mudanças tornam a lei mais simples e objetiva, sem mexer nos direitos fundamentais dos trabalhadores. Ou seja, você não perde o 13º salário, férias, FGTS ou qualquer outro direito previsto em lei.

Quem mais ganha com isso são empresas e profissionais que lidam com contratos, processos e rotinas administrativas, que agora terão mais segurança jurídica e menos burocracia. Além disso, deixar de lado o que já está ultrapassado abre espaço para discutir as necessidades que realmente impactam o dia a dia de quem trabalha e emprega.

‌



É importante destacar que o projeto ainda precisa passar por outras etapas no Congresso antes de virar lei. Mas o sinal já foi dado: há um movimento para modernizar a CLT sem prejudicar o trabalhador.

Se você trabalha com carteira assinada, é essencial acompanhar esse tipo de mudança. Entender o que está (ou não) valendo evita confusão e garante que seus direitos continuem sendo respeitados.

‌



Fique atento e compartilhe essa informação com quem também pode ser impactado. Direito bem informado é direito protegido.

