Quatro corpos de reféns serão devolvidos a Israel pelos terroristas do Hamas Premiê Benjamin Netanyahu diz que será um dia “muito difícil” e que país está em luto Encurtando Distâncias|Mathias BroteroOpens in new window 19/02/2025 - 19h49 (Atualizado em 19/02/2025 - 20h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel se prepara para receber, na quinta-feira (20), os primeiros quatro corpos de reféns, desde o início do acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. A devolução está prevista para acontecer no período da manhã. Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel reforçou, nesta quarta-feira (19), que o será um dia “muito difícil” e que o país está em luto.

Shiri era mãe de Kfir Bibas. O bebê tinha apenas oito meses, quando ele e a família foram sequestrados. Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos

O governo israelense informou, por meio de um comunicado, que recebeu a lista com os nomes dos reféns cujos corpos serão devolvidos amanhã, e reforçou que as famílias dos sequestrados foram notificadas.

Após o anúncio, o Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos confirmou, nesta quarta-feira as mortes de Shiri Bibas, de seus filhos pequenos, Ariel e Kfir, além do idoso Oded Lifhitz. Os quatro israelenses foram sequestrados do kibbutz Nir Oz, a comunidade mais castigada no dia do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023.

Família Bibas

Em Israel, a família Bibas se tornou um símbolo de esperança na luta pelo retorno dos reféns e contra a crueldade dos terroristas. No dia do ataque do Hamas, Ariel tinha quatro anos de idade e Kfir apenas oito meses.

‌



Ariel Bibas tinha quatro anos, quando foi sequestrado junto com a família que vivia no Kibutz Nir Oz. Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos

Um vídeo do dia 7 de outubro mostra a mãe, Shiri, abraçando os dois filhos pequenos de cabelos ruivos, enquanto era cercada pelos terroristas. O pai, Yarden Bibas, também foi feito refém pelo Hamas, mas ficou separado da mulher e das duas filhas. Sua libertação aconteceu no dia 1 de fevereiro.

Cerimônia religiosa

Depois que os corpos forem entregues às tropas israelenses, ainda na região que divide Israel e a Faixa de Gaza, deve haver uma cerimônia religiosa que vai contar com um rabino e oficiais do exército, segundo fontes das Forças de Defesa de Israel.

‌



Oded Liftshiz foi um dos fundadores do Kibutz Nir Oz. O idoso de 83 anos foi sequestrado pelos terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023. Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos

Instituto de Medicina Forense

Após a chegada em território israelense, os quatro corpos serão transportados ao Instituto de Medicina Forense de Israel (Abu Kabir Forensic Institute), em Tel Aviv. A equipe da instituição será reforçada, segundo a imprensa israelense.

Os especialistas esperam confirmar, por meio de exames, as identidades dos corpos e entender como os reféns foram mortos. A confirmação pode levar horas e até passar de um dia, em casos mais severos.

A família Bibas informou, por meio de um comunicado, que ainda aguarda a confirmação oficial do IML. “Se recebermos notícias devastadoras, elas devem vir pelos canais oficiais apropriados, após a conclusão de todos os procedimentos de identificação”.