Repercussão internacional: imprensa destaca tensão entre Brasil e EUA após tarifas anunciadas por Donald Trump Tributo de 50% sobre produtos importados do Brasil passa a ser aplicado a partir de 1º de agosto Encurtando Distâncias|Mathias Brotero 10/07/2025 - 21h09 (Atualizado em 10/07/2025 - 21h09 )

Lula e Trump: tensão na relação entre os paísesa Reprodução/Montagem

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil causou forte repercussão na imprensa internacional. Jornais de diferentes países analisaram as motivações por trás da medida e alertaram para as possíveis consequências econômicas e políticas do gesto.

Segundo o jornal americano The New York Times, “Estados Unidos e Brasil parecem ter iniciado uma guerra comercial repentina”. O periódico destaca ainda que a disputa tem “potencial para grandes repercussões econômicas e políticas, especialmente no Brasil”.

Já o The Washington Post escreveu que o anúncio mostra que “ressentimentos pessoais, e não apenas considerações econômicas, motivaram o uso das tarifas pelo líder dos Estados Unidos”.

Na França, o jornal Le Monde afirmou que Trump “usa tarifas para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro”.

‌



O argentino El Clarín classificou a medida como “drástica” e escreveu que o anúncio “abre uma guerra comercial entre Brasil e aos Estados Unidos.

Silêncio dos aliados

Após o anúncio de Trump, o silêncio predominou entre as lideranças internacionais aliadas ao presidente Lula (PT), inclusive por parte do Brics, bloco do qual o Brasil faz parte. Durante a cúpula do grupo realizada no Rio de Janeiro, o bloco tomou uma posição conjunta de criticar tarifas unilaterais e defendeu transações comerciais em moedas locais. A postura incomodou Donald Trump, que acusou o grupo de querer prejudicar o dólar.

‌



Mas nem as lideranças dos países que fazem parte do bloco saíram em defesa do Brasil. Em entrevista ao blog, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Rudzit, explicou que, de maneira geral, os países que são alvos dos tributos do republicano priorizam resolver a própria situação.

Mas além dos anúncios das tarifas, o professor explica que a postura da política externa adotada pelo atual governo não contribui para que o país seja acolhido nem mesmo pelos seus aliados. “Se o governo Lula esperava uma reação dos outros governos em apoiar ele, mostra total desconexão com a realidade”, afirma.

‌



Entenda como funcionam as tarifas

Na prática, a tributação de Trump vai funcionar da seguinte maneira: os tributos serão aplicados nos produtos importados pelos americanos — ou seja, o aumento é para o consumidor nos Estados Unidos.

Além das repercussões políticas, especialistas alertam para os impactos no bolso do consumidor americano. Os Estados Unidos importam do Brasil cerca de um terço do café e mais da metade do suco de laranja que consomem. Com o novo tarifário, os preços desses produtos devem subir significativamente.

Prazo

As tarifas anunciadas por Trump estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto. Até lá, autoridades brasileiras e norte-americanas podem tentar costurar um acordo. Por enquanto, não houve nova manifestação oficial da Casa Branca.

Nesta quinta-feira (10), Trump participou de uma reunião com integrantes do Departamento de Inteligência no Salão Oval. Nos últimos dias, o presidente tem divulgado uma série de cartas anunciando novas tarifas a diversos países e pretende firmar novos acordos comerciais, incluindo com a União Europeia.

