Trump enfrenta queda de aprovação nos primeiros 100 dias de governo Especialista aponta efeitos negativos das medidas econômicas do presidente dos EUA Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 )

Leonardo Trevisan, especialista em Relações Internacionais, analisou os primeiros 100 dias do governo Trump e destacou a queda de aprovação do presidente, de 46% para 39%. Segundo ele, as políticas econômicas e tarifas contra a China afetaram negativamente a base de apoio do presidente dos Estados Unidos.

