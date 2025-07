Abaeté Aviação firma parceria com centro cultural enogastronômico e promoverá voos exclusivos à vinícola UVVA durante Wine Brasil 2025 Visitantes poderão vivenciar uma experiência única de fretamento aéreo até Mucugê, no coração da Chapada Diamantina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ação conjunta reforça o enoturismo como elo entre tradição cultural e mobilidade de alto padrão Divulgação Abaeté Aviação

A Abaeté Aviação, referência em aviação regional no Nordeste, firmou uma parceria estratégica com o Palacete Tira chapéu - centro cultural enogastronômico - para o Wine Brasil 2025, que acontece de 20 a 24 de agosto, no espaço histórico localizado na Rua Chile, em Salvador.

Como parte da ação, a Abaeté oferecerá voos fretados com destino à vinícola UVVA, em Mucugê, na Chapada Diamantina. Os visitantes poderão acessar, via QR Code, uma landing page exclusiva com informações da parceria — conectando a capital baiana ao interior do estado por meio de uma operação sob medida.

“Acreditamos em experiências que valorizam o território e criam conexões reais com a identidade da Bahia. Apoiar o Wine Brasil e oferecer um transporte aéreo até a UVVA é uma forma concreta de estimular o enoturismo de alto valor agregado, conectando cultura, mobilidade e excelência operacional” afirma Héctor Hamada, CEO da Abaeté Aviação.

O voo integra a proposta do Palacete em conjunto com a UVVA de promover a “Terroir Experience”, vivência que convida o público a explorar o terroir das Cepas Diamantinas em uma jornada de imersão. O embarque simbólico a partir do Palacete, no coração do Centro Histórico, reforça o vínculo entre patrimônio urbano e as riquezas naturais e culturais do interior baiano.

‌



“A parceria com a Abaeté reforça o nosso propósito de proporcionar experiências que vão além do Palacete Tira Chapéu. Essa união entre patrimônio histórico, cultura e excelência em aviação regional conseguirá ligar a Rua Chile a locais únicos que temos na Bahia em menos de 1h de voo, podendo ir e voltar no mesmo dia”, afirma Paulo Marques, sócio-diretor do Palacete Tira Chapéu.

A parceria entre os grupos já vem sendo construída ao longo do ano, com troca de visibilidade institucional, ativações de marca e presença do Palacete na própria sala VIP da Abaeté. A ação durante o Wine Brasil representa a primeira iniciativa conjunta com alcance direto ao público e se desdobrará em novos formatos pós-evento.

‌



Sobre a Abaeté Aviação

A Abaeté Aviação é uma das empresas aéreas com mais longa trajetória em operação contínua no Brasil. Especializada em transporte aéreo regional, também atua com fretamentos executivos, voos aeromédicos (UTI aérea), serviços de FBO (abastecimento, hangaragem e atendimento a aeronaves) e gerenciamento de aeronaves. A companhia é referência em voos regulares para destinos turísticos como Morro de São Paulo e Boipeba.

‌



Associada à ALTA (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) e à ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), a Abaeté oferece uma experiência de viagem ágil, segura e diferenciada, além de manter altos padrões de segurança operacional. A empresa se destaca internacionalmente com a certificação ISSA (Avaliação Internacional de Segurança Padrão da IATA – Associação Internacional de Transportes Aéreos) e reafirma seu compromisso contínuo com o desenvolvimento e a paixão pela aviação.

Sobre o Palacete Tira Chapéu

O Palacete Tira Chapéu é um centro cultural enogastronômico que abriga três restaurantes (Pala 7, Preta Tira Chapéu, Casaria), um pub (Pub 1549), além da Galeria Usina de Arte e as lojas Acqua Aroma, Chocolat Du Jour e Jamm Cigar. Situado no centro histórico de Salvador, na Rua Chile – considerada a rua mais antiga do Brasil – o Palacete, concebido em 1914 pelo arquiteto italiano Rossi Baptista, ressurge, após restauro, como um elo entre passado e futuro, em que a história ganha novo fôlego e a modernidade encontra espaço para prosperar. O complexo dispõe de um café-teatro para a realização de festas e espetáculos, biblioteca, espaços corporativos para eventos e, ainda, de um maravilhoso rooftop de onde é possível apreciar o por do sol na Baía de Todos-os-Santos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.