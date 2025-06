Abaeté celebra o Dia do Aeroviário com histórias de quem faz a operação acontecer Profissionais compartilham suas trajetórias e mostram como a aviação começa muito antes da decolagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/06/2025 - 12h49 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homenagem aos profissionais da aviação Divulgação Abaeté Aviação

No Dia do Aeroviário, a Abaeté Aviação presta homenagem aos profissionais que tornam cada operação possível. Pessoas que, com dedicação e excelência, constroem o dia a dia da aviação regional e deixam sua marca em cada voo realizado.

A jornada de Lucas Musse, analista de operações, começou com uma conversa improvável durante um passeio de barco. Um encontro com um comandante reacendeu um sonho adormecido e o levou a trocar o Direito pela aviação. “Voar começa bem antes da decolagem. A aviação molda você nos bastidores, nos detalhes, no silêncio”, diz. Hoje, é uma das mentes por trás dos voos que partem de Salvador.

Na linha de frente, Flávio Santana, agente de aeroporto, transformou o acaso em vocação. “No início, não era um sonho. Mas a aviação me cativou”, conta. Ele se lembra de um ocorrido envolvendo uma senhora que parecia estar confusa, a quem ajudou até o portão de embarque: “Ela me disse que nunca esqueceria daquela gentileza”, explica.

Saulo Sena, assistente administrativo de operações, descobriu o céu ainda menino, soltando pipa na praia com o pai. Participou do projeto Asas do Brasil e ali teve certeza da carreira que queria seguir. “Cada desafio é uma chance de crescer, não só como profissional, mas como ser humano.” Hoje, Saulo carrega esse mesmo entusiasmo em cada novo processo.

‌



Com raízes na Força Aérea Brasileira, Ubirajara Neto é coordenador de rampa na Abaeté e lidera operações com precisão e espírito de equipe. “Trabalho em equipe é tudo. Aqui na Abaeté, isso é o que nos move e nos mantém prontos para qualquer desafio”, afirma.

Já Iven Souza, líder de operações, também com passagem pela FAB, vê no setor estratégico o coração da aviação. Entre decisões e soluções em tempo real, carrega os valores de segurança e excelência com naturalidade. “Mesmo em solo, fazemos parte do sucesso de cada decolagem e pouso”, resume.

‌



No Departamento Pessoal, Adriana Santos garante o bem-estar de quem faz a Abaeté funcionar. “Meu papel é zelar pelas pessoas. Quando cuidamos bem dos nossos, tudo flui com mais segurança e humanidade”, diz. Para ela, a aviação é viciante — um amor que cresce a cada experiência vivida.

Mariana Salóes, analista do setor financeiro, lembra que os bastidores também sustentam o voo: “Contribuir para a estrutura por trás das operações me dá orgulho. Aqui, entendi que conectar pessoas é um ato que envolve todos — mesmo os que não aparecem”.

‌



Neste Dia do Aeroviário, a Abaeté celebra não apenas funções técnicas, mas pessoas com propósito. Gente que faz do trabalho uma missão, do serviço uma entrega de alma, e da aviação um espaço de pertencimento.

Sobre a Abaeté Aviação

A Abaeté Aviação é uma das empresas aéreas com mais longa trajetória em operação contínua no Brasil. Especializada em transporte aéreo regional, também atua com fretamentos executivos, voos aeromédicos (UTI aérea), serviços de FBO (abastecimento, hangaragem e atendimento a aeronaves) e gerenciamento de aeronaves. A companhia é referência em voos regulares para destinos turísticos como Morro de São Paulo e Boipeba.

Associada à ALTA (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) e à ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), a Abaeté oferece uma experiência de viagem ágil, segura e diferenciada, além de manter altos padrões de segurança operacional. A empresa se destaca internacionalmente com a certificação ISSA (Avaliação Internacional de Segurança Padrão da IATA – Associação Internacional de Transportes Aéreos) e reafirma seu compromisso contínuo com o desenvolvimento e a paixão pela aviação.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.