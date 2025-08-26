Ação vai revitalizar Boeing no Distrito Federal e destacar profissionais de estética automotiva Projeto vai reunir profissionais de todo o Brasil para transformar Boeing 767-200 e dar visibilidade a talentos do setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 17h24 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h24 ) twitter

Boeing 767-200 da Transbrasil: estacionado há mais de uma década no centro de Taguatinga-DF Júlia Zouain

O famoso Boeing 767-200 – estacionado há mais de uma década no centro de Taguatinga-DF – terá um novo capítulo em setembro. A aeronave será revitalizada por dez profissionais da estética automotiva de diferentes regiões do Brasil, em uma ação que une técnica, propósito e visibilidade social.

Essa é a proposta da 1ª edição do Legado do Brilho, projeto idealizado pela AutoTek, indústria de produtos de limpeza profissional com sede em Águas Lindas (GO), que acredita no poder transformador do brilho – literal e simbólico.

“Mais do que restaurar o Boeing 767-200, essa missão tem um propósito claro: dar visibilidade a profissionais da estética automotiva que só precisam de uma oportunidade para decolar. O Legado do Brilho é sobre reconhecer essas histórias e mostrar ao país o valor de quem tem coragem de empreender muitas vezes sem condições”, afirma Ricardo Farias (foto), CEO da AutoTek.

A aeronave, de propriedade da Transplantas Imobiliária – empresa que administra quatro grandes floriculturas no Distrito Federal –, está estacionada há anos nas proximidades do Parque Ecológico Saburo Onoyama, em Taguatinga. Inicialmente, os empresários idealizaram transformar o avião em um restaurante temático, mas o projeto não foi adiante.

‌



Com o tempo, o Boeing 767-200 acumulou sinais de abandono e deterioração, tornando-se alvo de vandalismo e gerando curiosidade entre moradores e visitantes. Sua presença imponente às margens da Avenida Elmo Serejo transformou a aeronave em um ponto emblemático do cenário urbano da região.

Foi a partir do potencial simbólico e visual da aeronave que a AutoTek procurou os proprietários do avião para propor uma nova destinação ao espaço. O alinhamento entre as empresas resultou no lançamento da 1ª edição do projeto Legado do Brilho, que carrega como mensagem central o mote: “A gente cuida do que te move – recuperar o brilho é o primeiro passo para voar outra vez”.

‌



A ação será conduzida por uma força-tarefa formada por dez profissionais da estética automotiva, entre nomes anônimos e influenciadores do setor, com apoio de marcas parceiras. Durante três dias, de 19 a 21 de setembro, os participantes realizarão a revitalização completa da fuselagem do Boeing 767-200, aplicando técnicas lavagem e revitalização.

Além da execução técnica, todo o processo será documentado em vídeo e transmitido ao vivo pelas redes sociais da AutoTek e dos participantes. Um documentário também está em produção, com foco nas trajetórias dos profissionais selecionados, abordando temas como empreendedorismo, superação e valorização do trabalho manual.

‌



“Nossa intenção é que o Legado do Brilho seja uma vitrine para profissionais que, com talento e esforço, constroem suas histórias muitas vezes longe dos holofotes. É também uma oportunidade de mostrar a força da colaboração no fortalecimento do setor”, afirma Ricardo Farias, CEO da AutoTek.

Do anonimato à visibilidade - O Legado do Brilho dá sequência à Batalha dos Details, ação social promovida anteriormente pela AutoTek com o objetivo de reconhecer talentos da estética automotiva. Na ocasião, mais de 500 profissionais se inscreveram, 20 foram selecionados e um deles se tornou o primeiro Embaixador da marca.

Entre os destaques revelados, está o influenciador conhecido como “O Lavador de Placas”, do interior do Rio Grande do Sul, que conquistou, do zero, mais de 130 mil seguidores e ultrapassou 10 milhões de visualizações no Instagram em poucos dias de evento.

Ele é um dos nomes confirmados para esta nova etapa do projeto, que pretende ampliar ainda mais seu alcance ao impulsionar novos profissionais em atividade em lava-jatos e empresas de estética automotiva pelo país.

O que vem depois - A revitalização do Boeing também marca o início de uma nova proposta para o espaço. Os empresários Leonardo e Charles Tinen, pai e filho e proprietários da Transplantas Imobiliária, anunciaram planos para transformar a área onde a aeronave está localizada em uma feira sazonal de plantas e paisagismo a partir de 2026.

A proposta prevê a integração entre paisagismo, cultura e memória urbana, utilizando o avião como estrutura cenográfica para eventos periódicos que deverão movimentar o público da região e fortalecer o apelo turístico do local.

“O Boeing é mais do que um objeto a ser limpo. É um marco com forte apelo visual e histórico. Trazer brilho de volta a ele é também um gesto de resgate e valorização”, afirma Ricardo Farias.

Como participar - Profissionais da estética automotiva e entusiastas de todo o Brasil podem se inscrever até 30 de agosto pelo link: http://www.autotekindustria.com.br/legadodobrlho

A seleção será realizada pela AutoTek com base no alinhamento de valores e nas motivações dos participantes. Os escolhidos terão transporte, alimentação e hospedagem custeados pela marca e assinarão, de forma simbólica e permanente, a fuselagem da aeronave.

Sobre a AutoTek - A AutoTek é uma linha especializada em estética e limpeza automotiva do Grupo Tekclean, empresa com mais de sete anos de atuação no mercado nacional de produtos de limpeza. Com soluções desenvolvidas para as linhas doméstica, profissional e automotiva, a marca se destaca por aliar tecnologia, eficiência e segurança em produtos reconhecidos por sua qualidade e alto desempenho em todo o Brasil.

