Aérea cancela voo internacional após piloto se embriagar em farra no hotel Comandante da JAL - Japan Airlines - de 49 anos teve um “comportamento perturbador” no bar do hotel. Polícia foi acionada

JAL: voo cancelado após confusão em hotel com o comandante (Toshiro Aoki - Wikimedia Commons)

Um voo da Japan Airlines do Aeroporto Internacional Dallas Fort Worth (DFW), nos Estados Unidos, para o Aeroporto Haneda (HND) de Tóquio, no Japão, teve de ser cancelado depois que seu piloto ficou bêbado e se envolveu em conduta desordeira no hotel de escala da companhia aérea em Dallas.

De acordo com o meio de comunicação japonês The Mainichi, o comandante de 49 anos teve um “comportamento perturbador” no bar do hotel, o que levou a equipe a ligar para a polícia local, que então questionou o piloto e o alertou para não causar mais problemas.

O piloto jantou com outros tripulantes no hotel quando chegaram à cidade. O jantar começou às 18h00 locais e prolongou-se até às 02h00, altura em que o profissional começou a agir de forma desordenada.

A Japan Airlines disse à agência de notícias que decidiu cancelar o voo JL 11 em 24 de abril de 2024 porque não conseguiu encontrar um piloto substituto para o voo, que estava programado para partir às 11h, horário local.

A companhia aérea fez arranjos alternativos para que os 157 passageiros chegassem a Tóquio.

Um porta-voz da companhia aérea disse ao Business Insider por e-mail que a decisão de cancelar o voo se deveu à necessidade de avaliar o bem-estar físico e mental do comandante, e não porque o piloto estava sob influência de álcool no momento do voo.

“É verdade que o piloto consumiu álcool”, disse o porta-voz, acrescentando que “houve um intervalo suficiente entre o consumo de álcool e o horário de serviço programado”.

Este não é o primeiro incidente em que um aeronauta em serviço fica embriagado antes de um voo. Em fevereiro de 2019, um piloto da American Airlines foi preso em Manchester, no Reino Unido, por consumir álcool acima do limite prescrito antes de um voo. Em março de 2024, um piloto da Delta Air Lines foi preso no Reino Unido depois de ser reprovado no bafômetro e no exame de sangue do aeroporto antes de seu voo.

