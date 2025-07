Aérea dá 10 dicas para uma viagem sem perrengues nas férias de julho com crianças e pets Orientações da LATAM ajudam a planejar uma viagem tranquila nesta alta temporada, quando aeroportos brasileiros, sobretudo hubs como Guarulhos, registram altíssima movimentação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/07/2025 - 02h05 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h05 ) twitter

LATAM: dicas para viagem tranquila Divulgação

Para garantir que as férias de julho comecem com o pé direito, a LATAM Airlines Brasil separou 10 dicas importantes para quem vai viajar nesta alta temporada. A companhia, que prevê embarcar até 4,1 milhões de passageiros em julho, programou quase 1.300 voos extras em rotas nacionais e internacionais no país para atender o aumento da demanda.

Entre os dias 28 de junho e 4 de agosto, os aeroportos brasileiros – especialmente os maiores hubs da LATAM, como Guarulhos (SP), Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Congonhas (SP) – devem registrar uma movimentação intensa com alto fluxo de passageiros a caminho de seus destinos de férias. Por isso, planejamento e atenção aos detalhes são fundamentais para evitar imprevistos. Confira:

1. Chegue ao aeroporto com antecedência e com toda a documentação necessária

No dia da viagem, certifique-se de chegar ao aeroporto com o tempo de antecedência indicado pela companhia aérea, de acordo com o aeroporto e seu destino. Na LATAM, recomenda-se chegar ao aeroporto até 3 horas antes para voos domésticos, e 4 horas para voos internacionais, para evitar filas. Além disso, é recomendado dirigir-se ao portão de embarque logo após finalizar o processo de despacho de bagagens para evitar atrasos nas filas de segurança. Vale destacar que é importante estar com todos os documentos necessários para embarque em mãos para agilizar o processo. Para isso, é importante verificar, antes da viagem, quais são os documentos e vacinas exigidos pelas autoridades do destino. Para saber mais, acesse o link: Link

‌



2. Confira as condições de tarifa de embarque

Na LATAM, bebês menores de 2 anos de idade que viajam no colo não pagam tarifa em voos nacionais, exceto se o responsável optar por adquirir um assento para o menor. Já em voos internacionais, o valor corresponde a 10% da tarifa paga pelo adulto. Caso o bebê viaje em assento próprio, é necessário adquirir a passagem completa e utilizar um sistema de retenção infantil certificado (CRS ou CARES). Em viagens com dois bebês, por motivos de segurança, um deles precisa obrigatoriamente ocupar um assento próprio.

‌



3. Consulte todas as informações e serviços extras com antecedência

Acesse a seção Minhas Viagens para visualizar assentos, franquias de bagagem, check-in, e serviços disponíveis. Vale lembrar que 80% dos clientes LATAM contam com check-in automático, e a companhia oferece o Despacho de Bagagem Express em 11 aeroportos brasileiros, reduzindo em até 50% o tempo de atendimento. Serviços especiais, como refeições diferenciadas ou atendimento prioritário, também podem ser solicitados pela mesma plataforma. Todos os procedimentos para serviços extras podem ser verificados em Prepare sua Viagem.

‌



4. Verifique as condições especiais para embarque de bebês

Bebês com menos de 7 dias só podem embarcar com atestado médico. O documento pode ser enviado até 48h antes do voo por formulário online. Em voos internacionais operados por Boeing 787 ou 777, é possível solicitar na Central de Vendas e Serviços o Serviço de Berço para bebês com até 10 kg e menos de 71 cm.

5. Leve o item de segurança do bebê na cabine

É permitido levar um item de segurança (como bebê conforto ou carrinho dobrável), além de uma bolsa pequena de até 45x35x20 cm. Se o item não couber na cabine, será despachado gratuitamente. A bordo, estão autorizados itens de conforto como Bedbox e almofadas infláveis, desde que o assento esteja reservado conforme as regras de uso. Demais itens que podem ser levados ou não em bagagem de mão ou despachada podem ser consultados diretamente no site da ANAC. Mais informações disponíveis em Link.

6. Mantenha as crianças sempre identificadas

Com aeroportos mais cheios, o cuidado com os pequenos deve ser redobrado. Mantenha-os por perto e portando documentos oficiais. Pulseiras de identificação com nome e telefone dos responsáveis são uma boa medida de precaução. A LATAM também é certificada pelo programa Autism Double Checked e participa da iniciativa Sunflower Lanyard, oferecendo atendimento adaptado para passageiros com deficiências invisíveis devidamente identificados.

7. Menores viajando sozinhos precisam de autorizações específicas

Crianças de 8 a 11 anos podem voar desacompanhadas em voos domésticos somente mediante a contratação do serviço de Menor Desacompanhado, que inclui o acompanhamento por todo o trajeto e o uso da ferramenta Child Tracker. Crianças menores de 8 anos não podem viajar sozinhas nem contratar o serviço de acompanhamento. Todos os menores de idade, incluindo os adolescentes de 12 a 15 anos precisam de autorização dos pais para viajar em rotas domésticas e o documento pode ser emitido via Autorização Eletrônica de Viagem (AEV). Para voos internacionais, apenas passageiros com 18 anos ou mais têm permissão para viajar desacompanhados

8. Solicite refeições infantis com antecedência

É possível levar alimentos e mamadeiras para as crianças, mas não há serviço de aquecimento a bordo. Para voos internacionais, a LATAM oferece refeição infantil personalizada para maiores de 2 anos, que deve ser solicitada com pelo menos 48h de antecedência pela Central de Vendas e Serviços (telefone ou Whatsapp).

9. Divirta as crianças com opções de entretenimento

Com o LATAM Play, disponível desde 2018, passageiros acessam mais de 150 filmes, 430 programas e 120 álbuns, com destaque para conteúdos infantis de Disney+, Paramount+ e Max. Tudo isso gratuito, acessível a bordo por celular, tablet ou notebook. Os títulos disponíveis a bordo podem ser consultados no site do LATAM Play.

10. Verifique as condições especiais para embarque de pets

Cães e gatos de pequeno porte podem viajar na cabine, desde que atendam aos requisitos de transporte. Animais maiores devem ser transportados no bagageiro inferior da aeronave, respeitando as medidas da caixa e as regras de movimentação. A solicitação do serviço deve ser feita antecipadamente pela Central de Vendas e Serviços e está sujeita à disponibilidade e confirmação. Confira os detalhes: Link.

