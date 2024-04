Aeroporto de Brasília cria espaços gratuitos de jogos na sala de embarque No AeroBSB Games, o passageiro poderá se divertir gratuitamente com jogos de fliperama, pebolins e footshows

Aeroporto de Brasília cria espaços gratuitos de jogos na sala de embarque

Que tal esperar o horário do embarque se divertindo? O Aeroporto de Brasília está proporcionando aos passageiros que estiverem aguardando o voo, espaços gratuitos de jogos. Os usuários poderão brincar nos fliperamas, footshow e pebolim em quatro pontos espalhados nas salas de embarque do terminal aéreo.

O objetivo da iniciativa é trazer uma nova experiência aos passageiros e criar espaços de lazer para os usuários. “Queremos proporcionar uma boa experiência aos nossos passageiros enquanto eles aguardam o voo. Criar esses espaços de entretenimento tornam a espera muito mais agradável”, conta Rogério Coimbra, diretor comercial e de assuntos corporativos da Inframerica.

A atração é gratuita e funciona 24h, ou seja, é só chegar e jogar. É possível se divertir em mais de 500 jogos nos fliperamas, como, por exemplo, os tradicionais Street Fighter e The King of Fighters que podem ser jogados individualmente ou em duplas.

O parceiro da Inframerica nessa ativação é a LBR Games, empresa com experiência no mercado de entretenimento. A empresa instalou os equipamentos e é a responsável pela manutenção das áreas.

Além dos espaços gratuitos de jogos, a LBR está com um espaço dedicado aos amantes de jogos online. O PC Gamer, está localizado nos píeres Sul e Norte em áreas exclusivas com 16 computadores e cadeiras gamers e uma variedade infinita de jogos da plataforma STEAM. Nestes espaços os jogos são pagos. O valor do serviço é cobrado por hora e o pagamento é feito no local, com cartões de crédito ou débito. O horário de funcionamento é das 08h às 22h.

“Investimos junto com a Inframerica nesse projeto. Nossa ideia é juntar pais e filhos, amigos, famílias e gente que nem se conhece para brincar. Nesses espaços lúdicos o tempo de espera pelo embarque passa muito mais rápido”, explica Renato Cardoso da LBR.

Os espaços de entretenimento estão localizados em sala de embarque.