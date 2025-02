Aeroporto de Caldas Novas encerra 2024 com aumento de 11% na movimentação de passageiros Terminal registrou movimentação de 62.362 passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h28 ) twitter

Aeroporto de Caldas Novas (GO): movimentação de 62.362 passageiros Divulgação MOV

Em 2024, o Aeroporto de Caldas Novas consolidou seu papel como importante porta de entrada para a maior estância hidrotermal do mundo. Ao longo do período, o empreendimento registrou movimentação de 62.362 passageiros embarcando e desembarcando nos voos regulares, um crescimento de 11% em relação ao fluxo apurado em 2023.

Com 582 operações regulares das companhias aéreas Azul e Gol, o número de voos no Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães também apresentou crescimento no mesmo recorte de tempo, com registro 16,4% maior em comparação com o ano anterior. Um dos destaques do último ano ficou por conta do mês de julho, que registrou a maior movimentação do período, com 14.505 passageiros embarcando e desembarcando, número 20% maior em relação ao mesmo mês em 2023.

Segundo Sylla Gomes, gerente do Aeroporto de Caldas Novas, o crescimento no fluxo de passageiros em 2024 reafirma a relevância do aeroporto para o turismo na Região das Águas Quentes. “‘Esse aumento reflete o papel estratégico do aeroporto em conectar visitantes à maior estância hidrotermal do mundo, garantindo uma experiência de viagem prática, confortável e segura. A expansão da oferta de voos na alta temporada demonstra não apenas a atratividade do destino, mas também a capacidade do aeroporto em atender à crescente demanda”, destaca.

