Aeroporto de São Luís ultrapassa marca de 200 mil passageiros em julho

Aeroporto de São Luis (MA): investimento de R$ 117 milhões Divulgação Motiva

O Aeroporto de São Luís registrou um marco histórico em julho de 2025: foram 202 mil passageiros entre embarques e desembarques, segundo dados da concessionária Motiva, que administra o terminal. O número representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando cerca de 168 mil pessoas passaram pelo aeroporto.

Esse desempenho, o mais expressivo para um único mês nos últimos 13 anos, pelo menos, reflete o crescente interesse pelo Maranhão como destino turístico, especialmente pelo Parque Estadual dos Lençóis Maranhenses, que tem se consolidado como um dos lugares mais desejados do Brasil. Além das paisagens únicas dos Lençóis, os visitantes também aproveitam para explorar as riquezas culturais e históricas de São Luís, os encantos coloniais de Alcântara e outras belezas naturais espalhadas pelo estado.

O investimento de R$ 117 milhões feito pela Motiva, concessionária do aeroporto, contribuiu para que a alta demanda fosse mais bem absorvida, sem impactos à operação, e os turistas e maranhenses que circulam pelo terminal pudessem ter uma melhor experiência ao chegar e deixar São Luís.

“Esse resultado é fruto de uma construção coletiva entre a iniciativa privada, o trade turístico e todas as instâncias do poder público. O trabalho em conjunto tem fortalecido o Maranhão como destino turístico. Com os investimentos feitos pela concessionária no aeroporto, conseguimos atender à crescente demanda com qualidade e eficiência”, afirma Marcelo Angelim, Gerente do Aeroporto de São Luís.

