Aeroporto Internacional de Joanesburgo está entre os mais movimentados da África e Oriente Médio

O Aeroporto Internacional OR Tambo de Joanesburgo foi um dos 10 aeroportos mais movimentados do Oriente Médio e da África, operando mais de 12 milhões de assentos em 2024.

Dados recentes do Global Airlines Schedules da OAG revelaram os aeroportos mais movimentados do mundo para 2024.

‌



O Aeroporto Internacional de Dubai ficou em primeiro lugar com 60,2 milhões de assentos e também ficou em segundo lugar no mundo.

O Aeroporto Internacional Hamad, em Doha, garantiu o segundo lugar com 32,4 milhões de assentos, e Jeddah ficou em terceiro lugar com 29,7 milhões de assentos.

‌



“Seguimos empenhados em fornecer infraestrutura de classe mundial e excelência operacional para apoiar o crescimento e o sucesso contínuos do OR Tambo (ORTIA)”, disse em comunicado a Companhia de Aeroportos da África do Sul (ACSA).

A ACSA faz parte do consórcio que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao lado da Invepar.

‌



O aeroporto OR Tambo, em Joanesburgo, tem enfrentado desafios no abastecimento de aeronaves desde que uma refinaria se incendiou no início de janeiro. O Ministério dos Transportes sul-africano convocou uma força-tarefa e prometeu manter a operação até que os trabalhos da refinaria sejam restabelecidos.

Os aeroportos mais movimentados do mundo em 2024

Os 10 aeroportos mais movimentados da região do Oriente Médio e África (domésticos e internacionais) foram:

Dubai International – 60.236.220 assentos Doha (QA) – 32.455.882 assentos Jeddah – 29.715.122 assentos Riyadh King Khalid Intl – 23.298.983 assentos Cairo International – 18.712.227 assentos Zayed International – 17.125.037 assentos OR Tambo International – 12.272.780 assentos Adis Abeba – 12.099.516 assentos Kuwait – 10.931.111 assentos Sharjah – 9.128.412 assentos

