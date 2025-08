Aeroporto Internacional do Recife recebe nota máxima da Anac em manutenção aeroportuária Foram avaliados procedimentos de manutenção referentes às áreas pavimentadas, auxílios visuais, instalações elétricas, veículos e demais áreas do aeródromo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h59 ) twitter

Aeródromo obteve um Atestado de Capacidade Operacional (Acop) nível A Divulgação Aena Brasil

O Aeroporto Internacional do Recife recebeu nota máxima da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na fiscalização documental (DOCS) sobre manutenção aeroportuária. Com um índice de 100% em todos os requisitos avaliados, o aeródromo obteve um Atestado de Capacidade Operacional (Acop) nível A, o mais alto concedido pela agência reguladora. A nota é mais uma conquista alcançada sob a administração da Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo.

O conceito “A” no Acop, com 100% dos itens atendidos, reflete o cumprimento rigoroso da Aena com a organização e padronização dos processos, além da capacidade técnica e a aderência absoluta aos requisitos normativos. De acordo com a Gerente de Operações, Segurança, Serviços e Manutenção do Aeroporto Internacional do Recife, Luciana Romeiro, a nota é resultado do comprometimento, eficiência e profissionalismo de toda a equipe de manutenção. “Esse resultado representa o excelente trabalho que vem sendo realizado pelo nosso time de manutenção, sendo constatada a necessária rastreabilidade, padronização e aderência aos regulamentos em prol da segurança operacional. É uma conquista coletiva que reforça nosso compromisso com a excelência e mostra que estamos no caminho certo para manter um aeroporto cada vez mais seguro, eficiente e bem funcional”, destacou Luciana.

Na fiscalização documental, a Anac verifica a conformidade dos itens com a comprovação mediante apresentação de evidências documentais (formulários, imagens, fichas, laudos, relatórios etc.). Foram avaliados os procedimentos de manutenção referentes às áreas pavimentadas, auxílios visuais, instalações elétricas, equipamentos, veículos e demais áreas do Aeroporto Internacional do Recife.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.