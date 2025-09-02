Air Europa anuncia promoção em tarifas para setembro com a campanha ‘Time to Fly’ Promoção dura até o dia 14 de setembro de 2025. De São Paulo a Madrid, há passagens com ida e volta a partir de R$ 3.687 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2025 - 17h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h19 ) twitter

Aérea tem voos internacionais para a Europa saindo de São Paulo e Salvador Divulgação Air Europa

Começa nessa segunda-feira (1º) a campanha anual da Air Europa, Time to Fly, com preços especiais para passagens emitidas até 12 de junho de 2026. Elas podem ser adquiridas por meio de agências de viagem ou no próprio site da companhia.

A empresa opera voos no Brasil a partir de São Paulo e Salvador. Os voos comprados na promoção podem ser feitos até 12 de junho de 2026, com exceção do período entre 8 de dezembro de 25 a 12 de janeiro de 2026. Os passageiros também podem optar por fazer um stopover gratuito em Madrid na ida ou na volta da viagem.

Com saídas de São Paulo e embarcando em 1 de março de 2026, é possível encontrar passagens de ida e volta para Porto, a partir de R$ 3.967. Para Lisboa a partir de R$ 4.013, há bilhetes a partir de R$ 3.939 para Barcelona, além de R$ 3.793 para Madrid e R$ 4789 para Istambul.

Já desde Salvador, é possível encontrar passagens de ida e volta para Roma, a partir de R$ 3.561. Para Lisboa a partir de R$ 3.614, há bilhetes a partir de R$ 4.176 para Paris, além de R$ 3.687 para Madrid, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros.

A Air Europa opera com o Boeing 787 Dreamliner nos voos que ligam o Brasil a Madrid, oferecendo conexões para mais de 40 cidades na Europa. Este modelo de aeronave é conhecido por sua eficiência no consumo de combustível, destacando-se como uma opção sustentável para os viajantes.

Além dos voos diretos partindo diariamente de São Paulo e três vezes por semana de Salvador em direção à capital espanhola, passageiros de outras cidades brasileiras, como Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Florianópolis, podem aproveitar os acordos de assentos compartilhados que a Air Europa possui com outras companhias aéreas.

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.

