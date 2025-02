Air Europa passa a ter quatro frequências semanais na rota Salvador-Madri Aérea ampliará sua operação a partir de junho, elevando sua oferta para mais de 110.000 assentos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 17h30 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h30 ) twitter

Rota, operada com o Dreamliner, registrou aumento de mais de 20% no número de passageiros em relação a 2023 Alan Wilson / Wikimedia Commons

A partir de junho, a Air Europa aumentará de três para quatro o número de frequências semanais que conectam Salvador da Bahia à Europa, por meio do hub estratégico do Aeroporto de Madri-Barajas. Com isso, a companhia consolida sua presença no Brasil e responde à crescente demanda em uma rota na qual opera desde novembro de 2003.

A oferta de assentos em 2025 superará 110.000 lugares, o que deve representar um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Em sintonia com esse crescimento, a companhia espera um aumento significativo no número de passageiros transportados. Em 2024, quase 75.000 pessoas voaram com a Air Europa entre Salvador da Bahia e a capital espanhola, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. A taxa de ocupação, mais uma vez, superou 90%.

“Com o aumento para quatro frequências semanais entre Salvador da Bahia e Madri, a Air Europa reafirma sua posição de destaque no mercado brasileiro. Estamos muito satisfeitos em poder garantir a conectividade transatlântica com a Europa e oferecer um serviço que se adapta às necessidades de cada passageiro”, afirma Gonzalo Romero, country manager da Air Europa para Brasil e Argentina.

‌



“A ampliação da conectividade aérea da Espanha com a Bahia é resultado da parceria entre a Air Europa e o Governo do Estado e da alta taxa de ocupação nos voos, motivada pela promoção dos destinos baianos nas principais feiras de turismo da Europa. Entramos num círculo virtuoso, ou seja, quanto mais promoção, mais possibilidade de novas frequências. Antes do início da operação do quarto voo Madrid-Salvador, vamos oferecer capacitação a operadores e agentes de viagens, na capital espanhola, sobre a infraestrutura e atrativos das 13 zonas turísticas baianas. É mais uma ação, visando manter a ocupação das aeronaves em alta”, declarou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelars.

Os voos nessa rota são operados com aeronaves Boeing 787, o modelo mais avançado e eficiente de sua categoria. A frota Dreamliner é uma das principais marcas da Air Europa. Esses aviões conseguem reduzir o consumo de combustível e as emissões em até 25%, além de diminuir o impacto sonoro em 60%. Seu design e tecnologia permitem encurtar em até 40 minutos o tempo de voos de longa distância.

‌



O layout da cabine, com tetos mais altos, janelas 30% maiores e um inovador sistema de renovação do ar, também proporciona mais conforto e descanso aos passageiros em viagens de longa duração. Além disso, os clientes podem desfrutar de uma classe Business exclusiva, acessível por meio de um sistema de lances que permite a qualquer passageiro ter a chance de viajar em uma categoria superior por um preço mais acessível.

