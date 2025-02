Alaska Airlines distribui bônus equivalente a seis semanas de salário aos funcionários Companhia destaca que o pagamento deste ano foi o maior de todos os tempos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/01/2025 - 20h18 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alaska Airlines: bônus aos funcionários Tomás Del Coro / Wikipedia Commons

O logotipo da Alaska Airlines mostra o rosto de um esquimó com um aparente sorriso, e representa a herança e o envolvimento da aérea nas comunidades do Alasca . Quem passar por algum funcionário da companhia nos dias atuais provavelmente verá em sua fisionomia um sorriso semelhante ao do esquimó desenhado na cauda das aeronaves da companhia.

É que a companhia pagará US$ 327 milhões em bônus anuais para seus 23.000 funcionários. O bônus recorde equivale a cerca de seis semanas de pagamento adicional, informou a companhia aérea.

Esses bônus ‒ parte do programa Performance-Based Pay (PBP) da transportadora ‒ serão distribuídos aos funcionários da própria Alaska e de sua subsidiária regional Horizon Air. Apesar de ter entrado na fusão de 2024, os funcionários da Hawaiian Airlines não estão incluídos como parte do pagamento.

‌



“Gostaria de estender um sincero agradecimento a todos os nossos funcionários por sua dedicação em nos ajudar a entregar outro ano forte. Seu comprometimento com excelência, cuidado e serviço nos diferencia”, disse o CEO da Alaska, Ben Minicucci, em um comunicado à imprensa.

A transportadora chama seu programa PBP de “único” no sentido de que ele vai além de um modelo tradicional de compartilhamento de lucros, revela o Airline Geeks.

‌



“O bônus alinha todos os funcionários com os mesmos objetivos… Além das métricas de lucro, trabalhamos como uma equipe em direção a objetivos em torno de segurança, eficiência de combustível e experiência do hóspede”, a companhia aérea compartilhou no comunicado.

Os funcionários também receberão US$ 22,7 milhões em bônus operacionais de 2024 por atingirem metas trimestrais de desempenho pontual e segurança. Os pagamentos totais serão de quase US$ 350 milhões.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.