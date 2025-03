Amazon e LATAM Cargo anunciam acordo para acelerar entregas de produtos em onze estados do Brasil Através da afiliada de cargas do Grupo LATAM, clientes Amazon das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste terão prazo de entrega de seus pacotes reduzido para até dois dias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 16h59 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h59 ) twitter

Amazon e LATAM Cargo: parceria com rapidez Divulgação LATAM Cargo

Reforçando o compromisso de acelerar entregas em todo o Brasil, a Amazon Brasil e a LATAM Cargo Brasil unem forças para acelerar a entrega de produtos em onze estados de três regiões brasileiras (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), reduzindo para até dois dias o prazo de envio de pacotes comprados na Amazon Brasil.

Os pacotes serão transportados no compartimento inferior das aeronaves de passageiros da LATAM Airlines Brasil e também em aeronaves cargueiras da LATAM Cargo, a partir do Aeroporto de Guarulhos (São Paulo), o maior centro de conexões da companhia aérea no país. Os destinos serão Fortaleza (CE), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Recife (PE), Salvador (BA), Manaus (AM), Palmas (TO), Belém (PA) e Cuiabá (MT).

A Amazon possui planos de desenvolvimento ambiciosos para o Brasil em 2025, e esse é mais um dos diversos avanços do plano de expansão da Amazon.com.br, que segue buscando oferecer aos clientes no Brasil a melhor experiência de compra por meio de uma vasta seleção de produtos, bons preços e frete rápido.

“Nosso plano para 2025, abrange diversas unidades de negócios da empresa e representa um aumento significativo da nossa capacidade de atendimento em locais estratégicos. Isso inclui a abertura de novos polos logísticos e aumento de nossas capacidades de transporte, aprimorada inclusive pela expansão com parcerias aéreas. Alcançamos isso através de uma visão de crescimento de longo prazo, aperfeiçoando constantemente e trabalhando com parceiros e especialistas locais de excelência, como a LATAM” afirma Alex Cristiano de Paula, head de Transporte Aéreo da Amazon no Brasil.“Na LATAM Cargo, estamos atentos às mudanças e demandas do nosso mercado, que busca cada vez mais um atendimento ágil e seguro na logística em um país continental como o Brasil. Fazer parte da cadeia do e-commerce demonstra nosso compromisso e capacidade em democratizar a logística rápida a todo país, encurtando tempo e distâncias”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

AMAZON BRASIL

A logística da Amazon Brasil opera por meio de uma rede interconectada de pessoas, tecnologias avançadas, parceiros locais e é apoiada por prestadores de serviços com amplo conhecimento nas particularidades e necessidades de cada região. Esta infraestrutura combinada visa entregar um serviço de alta qualidade, rápido e confiável por todo o Brasil, melhorando constantemente a experiência dos clientes, acelerando seus prazos com investimentos locais e oportunidades de negócios com empresas nacionais e latino-americanas.Nos últimos anos, a Amazon tem investido no lançamento de novos polos logísticos, como o recém-inaugurado Centro de Distribuição em São Paulo, e no aumento da capacidade de transporte para acelerar capilaridade. Com mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos no Brasil, as operações da Amazon.com.br contam com 150 polos logísticos distribuídos em todos os estados do Brasil, e um catálogo de mais de 150 milhões de produtos em mais de 50 categorias, e continua investindo para garantir uma experiência de compra cada vez melhor aos clientes.

LATAM CARGO

A LATAM Cargo também segue investindo constantemente no Brasil. Em julho, começou a transportar cargas no compartimento inferior das aeronaves que operam voos de passageiros de/para Vitória da Conquista, sendo o quarto aeroporto a contar com operações cargueiras da empresa na Bahia, depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro. Além disso, ampliou em 50% sua capacidade operacional com um novo armazém em Guarulhos, com o objetivo de atender o crescimento de sua operação nos próximos anos.

Já no mercado internacional, desde o fim de 2023, a LATAM Cargo inaugurou três novas rotas cargueiras: Miami-São José dos Campos (iniciou com 2 e agora conta com 3 voos semanais); Miami-Brasília (2 voos semanais) e Amsterdam-Curitiba (2 voos semanais), além de ampliar de 2 para 3 a quantidade de voos semanais na rota Miami-Florianópolis inaugurada em 2020. Em abril de 2024, a companhia deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, que possui dois voos semanais e facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina.

Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM operam atualmente uma frota de 21 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF. A empresa atende 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para o transporte de cargas.

No Brasil, a LATAM Cargo atende 49 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Além disso, 90% de todos os voos da LATAM oferecem a possibilidade de transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros no Brasil.

