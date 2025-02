Áudio revela que torre repetiu instrução para jatinho não cruzar pista antes de Boeing arremeter e evitar colisão Controlador do aeroporto de Chicago repetiu pelo menos duas vezes para o jatinho aguardar antes da pista central. Avião da Southwest arremeteu e pousou em segurança na segunda aproximação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 19h38 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h42 ) twitter

Boeing 737-8 da Southwest arremete e evita colisão com jatinho Bombardier Challenger Reprodução vídeo

Uma gravação com diálogos entre a torre de controle e aeronaves que operavam no Aeroporto Midway de Chicago, nos Estados Unidos, aponta um possível erro do piloto a bordo do jatinho Bombardier Challenger 350, que cruzou a pista no momento em que um Boeing 737-8 da Southwest quase tocava o solo para o pouso. O incidente foi considerado gravíssimo. De matrícula N8517F, o Boeing cumpria a fase final do voo SWA2504, procedente de Omaha, em Nebraska.

“Tower, Southwest 2504, how’d that happen?”



Here’s how it happened. ADS-B data + ATC audio of today’s runway incursion in Chicago. pic.twitter.com/Evvup7qZIu — Flightradar24 (@flightradar24) February 25, 2025

No áudio do canal LIVEATC.NET acompanhado de uma animação mais o posicionamento das aeronaves, o jatinho Bombardier Challenger 350, com código de chamada Flexjet 560, confirmou a instrução da torre para virar à esquerda enquanto trafegava numa taxiway - uma pista menor que leva às pistas principais - e aguardar antes de cruzar a pista 31C (central), onde o Boeing efetuaria o pouso. O controlador repetiu a ordem para que o jatinho operado pela FlexJet aguardasse antes de cruzar a pista, o que não aconteceu.

O primeiro comunicado foi feita ainda quando o Challenger taxiava:

‌



- Flexjet 560, vire à esquerda na 04 esquerda, cruze a 31 esquerda e aguarde antes da 31C, determina a torre.

O jatinho repete a determinação, mas de maneira equivocada, e é corrigido pela torre:

‌



- Negativo, cruze a 31 esquerda e aguarde antes da 31C, corrige a torre.

Desta vez o jatinho coteja a determinação correta da torre:

‌



- Cruzar a 31 esquerda e aguardar antes da 31C, Flexjet560.

Conforme o jatinho se aproximava da pista 31C, a torre parece ter percebido que o Challenger não desacelerava, e efetuou um novo chamado para reforçar a determinação.

- Flexjet 560 aguarde, Flexjet 560!

Atento ao movimento da pista 31c, onde estava a poucos metros de tocar o solo, o piloto do Boeing arremete para evita uma tragédia e comunica à torre:

- Southwest 2504 arremetendo”, diz o piloto.

- Southwest 2504 ok, suba e mantenha [o nível de voo] 3 mil [pés], diz a torre.

Alguns segundos depois a torre chama a atenção do jatinho:

- 560, suas instruções eram para aguardar antes da 31C.

Sem resposta do Bombardier Challenger, a torre determina a parada do jatinho:

- Flexjet 560, mantenha sua posição imediatamente, senhor, não se mova”.

O jatinho então coteja:

- Mantendo a posição, 560″

🔴 Close Call at Chicago Midway! Southwest Flight #WN2504 had a near-miss when FlexJet #LXJ560 crossed Runway 31C.



Captured by webcam host via @airwaysmagazine



Flight data is available at: https://t.co/YKs1nYlo8T https://t.co/6ySpA2NRaq pic.twitter.com/YPvTudOmaW — AirNav Radar (@AirNavRadar) February 25, 2025

O incidente registrado na manhã desta terça-feira (25) passará por uma investigação. O Boeing 737-800 da Southwest Airlines, matrícula N8517F, realizava o voo SWA2504, procedente de Omaha, em Nebraska. A cena do jatinho atravessando a pista provavelmente não foi vista pelos passageiros do Boeing, que após a arremetida, realizou um pouso em segurança.

