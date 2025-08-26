Avianca apresenta seus novos uniformes com proposta que combina elegância, comodidade e identidade de marca
Mais de 10.000 colaboradores de operações, atendimento ao cliente e carga estrearão os uniformes a partir de dezembro
A Avianca apresentou oficialmente seus novos uniformes, uma coleção que mescla elegância, conforto e o orgulho de pertencer à segunda companhia aérea mais antiga do mundo.
O processo começou com a empresas ouvindo os colaboradores, cujas recomendações se tornaram a principal inspiração do design. Com essas bases, o renomado designer Juanjo Oliva, com 25 anos de trajetória, liderou a proposta criativa juntamente com Robert Duke, tripulante de cabine da Avianca e ganhador do concurso interno “Laboratório de Design”. Ambos somaram sua visão, experiência e inovação para dar vida a uma coleção que reflete a essência e a modernidade da companhia aérea.
Os novos uniformes começarão a ser usados a partir de dezembro deste ano e vestirão mais de 10.000 colaboradores, incluindo pilotos, tripulantes, aeroportos, manutenção, operadores terrestres e pessoa da Avianca Cargo. Esta renovação marca um novo capítulo na história da companhia aérea, pois a última vez que os uniformes foram trocados em 2018. Adicionalmente, os uniformes antigos terão um segundo uso em projetos nos quais os materiais poderão ser reciclados e assim minimizar seu impacto ambiental.
“Cada uniforme representa muito mais que uma roupa: simboliza a história e o compromisso de quem recebe nossos passageiros, os acompanha em sua viagem e torna possível que a Avianca continue conectando a América Latina com o mundo. Essa renovação é um reconhecimento ao profissionalismo e a paixão dos nossos colaboradores, verdadeiros embaixadores da companhia e protagonistas da nossa transformação”, Frederico Pedreira, CEO da Avianca.
Detalhes da nova coleção
- Todos os uniformes incorporam uma fita azul e vermelho, inspirada na renovação da marca de 2023: o azul que recorda que “o céu é de todos” e o vermelho que honra mais de 105 anos de história.
- Inclui novas peças como coletes para aeroportos, saias para tripulantes, cintos, faixas e lenços, projetadas para proporcionar mais conforto e adaptabilidade a diferentes climas.
- Os materiais são de alta qualidade, frescos, versáteis e fáceis de cuidar, pensados para todos os tipos de corpos e para se adaptar a cada função.
- Em calçados, a coleção soma mocassins, saltos e tênis, além das botas icônicas para manutenção, operação terrestre e Avianca Cargo.
- Para essa renovação foram confeccionadas mais de 282.000 peças, das quais 94% foram elaboradas com o talento e orgulho de mãos colombianas.
Esses novos uniformes não só representam uma inovação estética, mas o orgulho de milhares de colaboradores que, a cada dia, possibilitam que a Avianca se conecte a milhões de pessoas. Com essa coleção, a companhia aérea abre um novo capítulo em sua história, reafirmando sua identidade, seu compromisso com a excelência e sua visão de continuar conectando a América Latina com o mundo.
