Avianca apresenta seus novos uniformes com proposta que combina elegância, comodidade e identidade de marca

A confecção incluiu mais de 282.000 peças Divulgação Avianca

A Avianca apresentou oficialmente seus novos uniformes, uma coleção que mescla elegância, conforto e o orgulho de pertencer à segunda companhia aérea mais antiga do mundo.

O processo começou com a empresas ouvindo os colaboradores, cujas recomendações se tornaram a principal inspiração do design. Com essas bases, o renomado designer Juanjo Oliva, com 25 anos de trajetória, liderou a proposta criativa juntamente com Robert Duke, tripulante de cabine da Avianca e ganhador do concurso interno “Laboratório de Design”. Ambos somaram sua visão, experiência e inovação para dar vida a uma coleção que reflete a essência e a modernidade da companhia aérea.

Os novos uniformes começarão a ser usados a partir de dezembro deste ano e vestirão mais de 10.000 colaboradores, incluindo pilotos, tripulantes, aeroportos, manutenção, operadores terrestres e pessoa da Avianca Cargo. Esta renovação marca um novo capítulo na história da companhia aérea, pois a última vez que os uniformes foram trocados em 2018. Adicionalmente, os uniformes antigos terão um segundo uso em projetos nos quais os materiais poderão ser reciclados e assim minimizar seu impacto ambiental.

Coleção foi criada pelo designer Juanjo Oliva em colaboração com Robert Duke, tripulante de cabine da Avianca Divulgação Avianca

“Cada uniforme representa muito mais que uma roupa: simboliza a história e o compromisso de quem recebe nossos passageiros, os acompanha em sua viagem e torna possível que a Avianca continue conectando a América Latina com o mundo. Essa renovação é um reconhecimento ao profissionalismo e a paixão dos nossos colaboradores, verdadeiros embaixadores da companhia e protagonistas da nossa transformação”, Frederico Pedreira, CEO da Avianca.

Detalhes da nova coleção

Todos os uniformes incorporam uma fita azul e vermelho, inspirada na renovação da marca de 2023: o azul que recorda que “o céu é de todos” e o vermelho que honra mais de 105 anos de história.

Inclui novas peças como coletes para aeroportos, saias para tripulantes, cintos, faixas e lenços, projetadas para proporcionar mais conforto e adaptabilidade a diferentes climas.

Os materiais são de alta qualidade, frescos, versáteis e fáceis de cuidar, pensados para todos os tipos de corpos e para se adaptar a cada função.

Em calçados, a coleção soma mocassins, saltos e tênis, além das botas icônicas para manutenção, operação terrestre e Avianca Cargo.

Para essa renovação foram confeccionadas mais de 282.000 peças, das quais 94% foram elaboradas com o talento e orgulho de mãos colombianas.

Esses novos uniformes não só representam uma inovação estética, mas o orgulho de milhares de colaboradores que, a cada dia, possibilitam que a Avianca se conecte a milhões de pessoas. Com essa coleção, a companhia aérea abre um novo capítulo em sua história, reafirmando sua identidade, seu compromisso com a excelência e sua visão de continuar conectando a América Latina com o mundo.

