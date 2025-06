Avianca Cargo anuncia acordo de cooperação com Amazon Air Cargo Um dos objetivos é fornecer aos clientes mais possibilidades e acesso a uma rede mais ampla e interconectada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 18h08 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h08 ) twitter

Avianva Cargo: parceria com Amazon Air Cargo Divulgação Avianva Cargo

A Avianca Cargo tem orgulho de anunciar seu acordo de cooperação com a Amazon Air Cargo, que se inicia com voos fretados diários em um 767-300F entre Bogotá e Miami, ampliando a capacidade de transporte aéreo de carga entre os Estados Unidos e a América Latina. As operações começaram em 8 de abril de 2025, com o objetivo de unir os pontos fortes de ambas as empresas para oferecer mais valor aos seus clientes e aprimorar a qualidade de seus serviços.

“Nos sentimos entusiasmados e orgulhosos em anunciar essa aliança com a Amazon Air Cargo. Passos como este contribuem para o desenvolvimento econômico e o posicionamento do setor de cargas na região. Esse marco reflete nosso compromisso de construir parcerias de longo prazo que gerem benefícios mútuos para ambas as partes e nossos clientes, expandindo nossa rede e fornecendo um serviço consistente”, comentou Diogo Elias, CEO da Avianca Cargo.

Esse novo acordo de cooperação expande a capacidade e o acesso a uma rede mais interconectada, reforçando o compromisso da Avianca Cargo com a excelência, a confiabilidade e o avanço do setor de cargas na América Latina. Por meio dessa colaboração, o transporte de flores e outras cargas é facilitado, fortalecendo ainda mais o compromisso com a eficiência e a conectividade global.

“Esse novo acordo de serviço permite que a Amazon Air Cargo leve nossa abordagem centrada no cliente para o segmento de carga aérea colombiano”, afirmou Tom Bradley, diretor global de Carga Aérea da Amazon Air Cargo. “Estamos entusiasmados em oferecer a velocidade, a confiabilidade e os altos padrões de serviço que nossos clientes esperam, ao mesmo tempo em que atendemos à crescente demanda por comércio transfronteiriço entre a Colômbia e os Estados Unidos. Este serviço dedicado de carga aérea ajudará empresas de todos os portes a se conectar com seus clientes nesses mercados-chave de forma mais eficiente.”

