Avianca Cargo assina acordo para uso de combustível de aviação sustentável sob o modelo Book & Claim na América do Sul Parceria é com The Queen’s Flowers e Repsol. Uso do SAF é responsável por uma redução de mais de 80% das emissões de CO2 frente ao combustível convencional de aviação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/06/2025 - 10h05 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avianca Cargo: Combustível Sustentável de Aviação (SAF) Divulgação Avianca

A Avianca Cargo e a The Queen’s Flowers unem-se à Repsol para alcançar um novo marco: o primeiro acordo entre as três empresas para o uso de combustível de aviação sustentável (SAF) sob o modelo Book & Claim na América do Sul. Esse anúncio ocorre no momento em que a Avianca Cargo e a The Queen’s Flowers comemoram seu décimo aniversário, uma aliança estratégica que permitiu a operação de mais de 10 mil voos, consolidando a colaboração entre a principal companhia aérea de carga da região e o principal exportador de flores da Colômbia.

Ambas as empresas estão somando forças para liderar a iniciativa de adquirir certificados de redução de emissões de CO2 por meio do Combustível de Aviação Sustentável (SAF), no âmbito do programa “RSB Book and Claim”, em parceria com a Repsol. Essa colaboração inclui um volume equivalente ao necessário para operar um voo Bogotá-Miami, rota icônica de transporte de flores na região.

O modelo Book & Claim permite que as companhias aéreas e seus parceiros contribuam para a descarbonização adquirindo os atributos ambientais associados ao combustível sustentável, sem depender de uma cadeia de suprimentos física. O Book & Claim é um dos pilares fundamentais incluídos no cronograma de implementação de combustíveis sustentáveis ​​de aviação (SAF) na Colômbia, pois permitirá uma comercialização e logística mais escaláveis ​​desses combustíveis, reduzindo as emissões associadas ao serviço aéreo de carga e passageiros.

‌



“Com essa iniciativa, não apenas estamos reduzindo nossa pegada de carbono, mas também demonstrando que é possível transformar o segmento de flores por meio da inovação e de alianças estratégicas com nossos stakeholders. A ação reflete nossa visão sustentável e reafirma nosso compromisso com um futuro mais responsável e resiliente”, afirmou Ignacio Gómez, Gerente da The Queen’s Flowers.

Por meio desse projeto-piloto, a Avianca Cargo adquire os atributos ambientais associados às suas emissões de Escopo 1 e oferece aos clientes uma solução que contribui para a redução das emissões de Escopo 3 geradas por sua cadeia logística. Dessa maneira, combina esforços para diminuir o impacto ambiental e contribuir para a descarbonização de ambos os setores.

‌



É importante mencionar que os certificados associados à redução de CO₂ usados ​​neste piloto foram gerenciados por meio da Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB). Essa plataforma garante uma rastreabilidade adequada, por meio da qual as organizações podem reivindicar, de forma confiável e verificável, as reduções de emissões de GEE derivadas da compra e uso de SAF sob o modelo Book & Claim,

Esse projeto permite explorar novas soluções e aprendizados com a implementação do mecanismo Book and Claim, ao mesmo tempo em que promove inovação em métodos de cofinanciamento para iniciativas de redução de emissões. “Acreditamos firmemente que o caminho para diminuir emissões no setor aéreo deve ser construído em equipe, com iniciativas colaborativas em toda a cadeia de suprimentos. É por isso que temos o prazer de desenvolver esse projeto-piloto com um dos nossos clientes mais importantes no segmento de flores da região. Continuaremos a fornecer soluções que possibilitem continuar nosso trabalho diário rumo à descarbonização”, afirmou Diogo Elias, CEO da Avianca Cargo.

‌



De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o SAF pode atingir um fator de redução de CO₂ de até 80% ao longo de seu ciclo de vida, em comparação ao combustível convencional. Essa renomada organização estima que o combustível de aviação sustentável pode contribuir com mais de 65% da redução das emissões da aviação, levando a emissões líquidas zero no setor até 2050.

“Para a Repsol, essa primeira transação de SAF Book and Claim na América do Sul, realizada em parceria com os principais players do mercado, representa mais um marco em nosso caminho de descarbonização, contribuindo para o compromisso da Repsol de se tornar uma empresa Net Zero até 2050”, declarou Luis Vásquez Madueño, Diretor de Comunicações e Relações Institucionais.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.