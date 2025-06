Avianca operará cerca de 45 mil voos e oferecerá 8 milhões de assentos para a alta temporada Destinos como Havana, Londres, Paris, Rio de Janeiro e São Paulo se consolidam como algumas das melhores opções para viajar durante essa temporada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/06/2025 - 12h33 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Companhia oferece uma série de destinos como Havana, Londres, Paris, Rio de Janeiro e São Paulo Lucas Batista

A Avianca anuncia que desde 15 de junho último até 15 de agosto de 2025, oferecerá mais de 8 milhões de assentos e operará cerca de 45.000 voos para conectar seus clientes com mais de 80 destinos no continente americano e na Europa.

“Nossa equipe está pronta para acompanhar os viajantes que serão mobilizados durante a temporada de férias, com uma proposta que se adapta a diferentes preferências de viagem e a rede mais robusta que já tivemos em nossa história, refletida em crescimento significativo na disponibilidade de assentos em mercados como: Brasil (27%), Colômbia de e para destinos internacionais (17%), Europa (+11%) e Estados Unidos (+10%)”, comentou Carolina Cortés, vice-presidente de Comunicações Corporativas e Reputação da Avianca.

Entre os destinos internacionais recomendados pela companhia aérea, destacam-se Havana, Londres, Paris, Rio de Janeiro, assim como mais de 15 rotas que serão ativadas durante essa temporada para os Estados Unidos, como Cali-Nova York, Cartagena-Miami, San Salvador-Orlando, San José-Washington, entre outras.

Recomendações para uma melhor experiência nessa temporada:

‌



Antecipação em aeroporto: Recomenda-se a apresentação com pelo menos três horas de antecedência para voos internacionais e duas horas para voos nacionais

Recomenda-se a apresentação com pelo menos três horas de antecedência para voos internacionais e duas horas para voos nacionais Documentação: É indispensável verificar diretamente com as fontes oficiais de cada destino os requisitos migratórios antes de viajar

É indispensável verificar diretamente com as fontes oficiais de cada destino os requisitos migratórios antes de viajar Bagagem: Sugere-se revisar as condições de bagagem incluídas na tarifa adquirida. Os dispositivos com baterias de lítio devem ser transportados exclusivamente na cabine por motivos de segurança

Sugere-se revisar as condições de bagagem incluídas na tarifa adquirida. Os dispositivos com baterias de lítio devem ser transportados exclusivamente na cabine por motivos de segurança Processo de check-in: Pode ser realizado a partir de 48 horas antes do voo (24 horas para voo de ou para os Estados Unidos, Puerto Rico e Canadá), por meio dos canais digitais da companhia aérea

Pode ser realizado a partir de 48 horas antes do voo (24 horas para voo de ou para os Estados Unidos, Puerto Rico e Canadá), por meio dos canais digitais da companhia aérea Status do voo: A Avianca notifica qualquer alteração no itinerário, por meio do e-mail, WhatsApp, avianca.com e pelo aplicativo móvel

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.