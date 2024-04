Avianca recebeu oficialmente reconhecimento de aérea global mais pontual do mundo Durante a cerimônia, Avianca revelou uma aeronave Airbus A320 com uma pintura comemorativa dessa conquista. Avianca obteve esse reconhecimento por alcançar um índice de pontualidade de 85,73% no ano passado

Alto contraste

A+

A-

Avianca: aérea mais pontual do mundo em 2023 Avianca: aérea mais pontual do mundo em 2023 (Avianca)

Jeremy Bowen, presidente-executivo de Cirium, entregou pessoalmente esta distinção para a equipe da Avianca, em um evento realizado no hangar Simón Bolívar, em Bogotá (Colômbia), onde se revelou um avião com uma pintura comemorativa desse prêmio.

“É preciso muito esforço e trabalho em equipe para realizar as operações aéreas dentro do prazo, levando em consideração todos os fatores externos: clima, falta de pessoal, problemas mecânicos, entre outros. E, principalmente, em 2023 quando a demanda aumentou. Além disso, as posições no topo das classificações muitas vezes estão separadas por apenas frações de porcentagem. A Avianca venceu a categoria global com uma OTP (On-Time Performance) de 85,73%, 0,2% superior à segunda colocada. Mas a mudança no desempenho da Avianca, desde antes da pandemia até à forma como opera agora, é o que mais os deve orgulhar. O número OTP de 2023 é mais de 10% superior ao de 2019 e 2% superior ao de 2022. A mudança na tendência é verdadeiramente notável!”, afirmou Bowen.

“Por trás dessa conquista está o comprometimento de mais de 14 mil pessoas da equipe da Avianca que, em coordenação com autoridades e aliados, trabalham para garantir que nossos clientes cheguem aos seus destinos com segurança, pontualidade e com suas malas. E claro, agradecemos aos mais de 32 milhões de passageiros que confiaram em nós para voar durante 2023. Estamos orgulhosos deste reconhecimento que nos coloca no mesmo nível das companhias aéreas de classe mundial e a Colômbia como referência internacional no setor aéreo”, disse Frederico Pedreira, CEO da Avianca.

Durante 2023, a companhia aérea obteve uma taxa de pontualidade (On-Time Performance - OTP) de 85,73%, após ocupar a primeira posição no ranking global (para companhias aéreas que operam em ao menos três regiões) em maio, junho, agosto e setembro, e permanecer entre os cinco primeiros lugares consecutivamente entre fevereiro e outubro.

Atualmente, a Avianca conta com uma rede de mais de 140 rotas que conectam 75 destinos em 25 países da América e da Europa.

Sobre a Avianca

Avianca inclui a Avianca —membro Star Alliance—, LifeMiles e Avianca Cargo. No transporte de passageiros, Avianca, com mais de 104 anos de operação desde 1919, é a principal companhia aérea na Colômbia, Equador e América Central, e possui uma das maiores operações aéreas da América Latina, com 147 rotas, cerca de 710 voos diários e uma frota de 140 aviões Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, que conectam mais de 75 destinos em 25 países das Américas e Europa. Em 2023, a Avianca alcançou o primeiro lugar na categoria "Aéreas Globais" no índice de pontualidade da consultoria especializada Cirium e transportou mais de 32,2 milhões de clientes com a operação de mais de 213.000 voos. Seu programa de fidelidade, LifeMiles, é um dos maiores da América Latina, com mais de 12,6 milhões de membros e 500 marcas parceiras. No transporte de carga, a Avianca Cargo é líder na região e é o principal operador em diferentes mercados das Américas.