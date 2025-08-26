Avianca reembolsará e pagará voucher a passageiros por erro de terceiros
Clientes que compraram bilhetes a preços irrisórios foram imediatamente informados do erro e notificados a respeito do cancelamento de sua compra
No dia 22 de agosto, por responsabilidade de um fornecedor terceirizado da Avianca, foram veiculados bilhetes da companhia aérea com um preço irrisório. Esse preço, evidentemente, não correspondia ao valor real da passagem e, em alguns casos, não incluía certas taxas exigidas pelas autoridades.
Os clientes que compraram esses bilhetes foram imediatamente informados do erro e notificados a respeito do cancelamento de sua compra. Assim como outras companhias aéreas, a política da Avianca determina o cancelamento e o reembolso dos bilhetes cujos preços estão claramente equivocados e cuja compra foi estimulada por um erro cometido involutariamente.
Diante desse cenário, a Avianca ou a respectiva agência de viagem contatará cada cliente individualmente, oferecendo a todos esses passageiros, além do reembolso, um voucher para utilização em uma compra futura, equivalente a US$ 50 (R$270,00).
