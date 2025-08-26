Avianca reembolsará e pagará voucher a passageiros por erro de terceiros Clientes que compraram bilhetes a preços irrisórios foram imediatamente informados do erro e notificados a respeito do cancelamento de sua compra Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h00 ) twitter

Avianca: erro de empresa terceirizada Stevenhe1997 via Wikimedia Commons

No dia 22 de agosto, por responsabilidade de um fornecedor terceirizado da Avianca, foram veiculados bilhetes da companhia aérea com um preço irrisório. Esse preço, evidentemente, não correspondia ao valor real da passagem e, em alguns casos, não incluía certas taxas exigidas pelas autoridades.

Os clientes que compraram esses bilhetes foram imediatamente informados do erro e notificados a respeito do cancelamento de sua compra. Assim como outras companhias aéreas, a política da Avianca determina o cancelamento e o reembolso dos bilhetes cujos preços estão claramente equivocados e cuja compra foi estimulada por um erro cometido involutariamente.

Diante desse cenário, a Avianca ou a respectiva agência de viagem contatará cada cliente individualmente, oferecendo a todos esses passageiros, além do reembolso, um voucher para utilização em uma compra futura, equivalente a US$ 50 (R$270,00).

