Trump diz estar ciente de ‘acidente horrível’ e promete dar detalhes da tragédia Presidente norte-americano agradece o trabalho dos brigadistas que atuaram nos primeiros socorros Internacional|Do R7, em Brasília 30/01/2025 - 06h48 (Atualizado em 30/01/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump afirmou que acompanha a situação Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@realdonaldtrump - 28.12.2024

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou estar ciente da colisão entre um avião e um helicóptero militar no Aeroporto Ronald Reagan, em Washington. Segundo informações preliminares, 64 pessoas estavam a bordo do voo da American Eagle, subsidiária da American Airlines, enquanto três militares estavam no helicóptero.

“Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação grave que parece ter sido evitável”, disse Trump em uma postagem nas redes sociais.

A colisão aconteceu um pouco antes das 11 da noite, pelo horário de Brasília, quando o avião se aproximava da pista 33 do Aeroporto Ronald Reagan (DCA) para pouso.

“O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas. Por que o helicóptero não subiu ou desceu, nem virou?”, pontou o presidente norte-americano.

‌



Em uma coletiva de imprensa iniciada pouco antes das 3 da madrugada, ao lado do Secretário de Transportes Sean Duffy, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, confirmou que as duas aeronaves caíram no rio. Ela agradeceu aos esforços dos 300 agentes de diversos órgãos que trabalhavam no resgate, e disse que a companhia aérea estava priorizando atendimento aos familiares das vítimas.

“Quero transmitir nossos sentimentos aos familiares dos passageiros e dos tripulantes nas duas aeronaves”, disse Bowser.

‌



Comunicação

O avião e o helicóptero estavam a cerca de 100 metros de altitude no momento do choque. Na transmissão do Controle de Tráfego Aéreo, um controlador pergunta ao helicóptero sobre a separação de segurança entre as duas aeronaves:

“PAT 25, você tem visual com o CRJ?” (PAT25 do you have CRJ in sight?)

‌



Não há tempo para a resposta, a colisão ocorre logo em seguida, com uma enorme bola de fogo no céu. Um outro avião que sobrevoava a área pergunta:

“Torre, vocês viram isso?”

A Guarda Costeira acionou todos os recursos para realizar buscas no Potomac. A escuridão da noite e o frio de cerca de 3º dificultam os trabalhos. O helicóptero pertencia à Companhia Bravo, do Exército, do 12º Batalhão de Aviação. A visibilidade no momento do choque era boa.