Voo da American Airlines pega fogo em aeroporto e passageiros deixam avião pelas saídas de emergência sobre as asas Incidente com o Boeing 737-800 foi registrado nesta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Denver. Não há relatos sobre feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h41 ) twitter

Passageiros usam saída de emergência para deixar avião em chamas, em Denver Reprodução/@petemuntean

Um Boeing 737-800 da American Airlines com 172 passageiros e 6 tripulantes pegou fogo no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (13) depois de realizar um pouso não programado por conta de uma falha detectada ainda no ar. O incêndio teve início depois que a aeronave parou em um dos portões do terminal, fazendo com que os passageiros saíssem pelas portas de emergência sobre as asas. Vídeos postados em redes sociais mostram alguns dos passageiros já em solo, fugindo da fumaça intensa. Chamas foram vistas próximas ao trem de pouso central e a um dos motores do avião.

Breaking: American Airlines flight #AA1006 catches fire at Denver International Airport.







Footage shared by Joshua Sunberg on Instagram shows the chaotic scene.

Fontes do aeroporto informaram a ocorrência de um incêndio em “um avião da American Airlines” que estava no portão C38 na noite de quinta-feira, produzindo “fumaça visível”, informou a Fox 31 Denver.

De acordo com a plataforma de monitoramento AirNav Radar, o voo é o AA1006, que decolou às 16h51 e cuja rota original deveria ser de Colorado Springs para Dallas. A aeronave, no entanto, sofreu uma pane quando ainda estava em procedimento de subida e desviou para Denver, onde pousou em segurança.

BREAKING #Denver / #Colorado



New Video shows the right engine on fire on American Flight #AA1006 after landing. The plane had previously diverted to Denver due to a mechanical issue.

No reports of injuries so far



No reports of injuries so far pic.twitter.com/IGPONebl8k — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) March 14, 2025

O Boeing 737-800, matrícula N885NN, então taxiou até o portão C38, onde, acredita-se, teve início o incêndio, com os passageiros ainda dentro do avião. A evacuação se deu pelas saídas de emergência sobre as asas. As escorregadeiras de emergência não foram acionadas. Até o momento não há informações sobre feridos. Uma investigação irá detalhar o tipo de pane que levou o voo a interromper a subida e desviar de seu destino original, além da causa do fogo na aeronave.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.