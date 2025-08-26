Azul amplia operações entre Recife e Porto com nova frequência semanal Companhia terá quatro voos por semana ligando Pernambuco ao norte de Portugal a partir de novembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h04 ) twitter

Quatro voos por semana entre a capital pernambucana e a cidade portuguesa Luis Alberto Neves via Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, vai ampliar sua malha internacional entre Recife e Porto a partir de 4 de novembro. A rota passará a contar com uma nova frequência semanal até 25 de fevereiro de 2026, totalizando quatro voos por semana entre a capital pernambucana e a cidade portuguesa.

O acréscimo representará 30 voos extras no período, o que equivale a 8.040 assentos adicionais. As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A330, configuradas com 268 lugares – 18 na classe executiva e 250 na econômica.

O novo voo parte de Recife às terças-feiras, às 21h, chegando a Porto às 08h do dia seguinte. Já a volta será às quartas-feiras, às 10h, com pouso previsto em Pernambuco às 15h05. Atualmente, a Azul já opera três frequências semanais entre as cidades, com saídas de Recife às segundas, quartas e sextas-feiras e voos de retorno de Porto às terças, quintas e aos domingos.

“Os voos entre Recife e Porto estão sendo um sucesso desde o lançamento, com ocupação média superior a 85%. A nova frequência é resultado direto dessa ótima receptividade, que demonstra o potencial da ligação direta entre Recife e Porto não só para o turismo, mas também para os negócios e para o fortalecimento dos laços históricos e culturais entre Brasil e Portugal”, afirmou Beatriz Barbi, gerente senior de Planejamento de Malha da Azul.

Por que visitar Porto?

A cidade localizada no norte de Portugal é encantadora e cheia de história, com uma atmosfera única que combina o antigo e o moderno de uma maneira especial. Porto está dividida entre a zona histórica, que é Patrimônio Mundial da Unesco, e a parte mais moderna, com arquitetura contemporânea. A cidade possui uma paisagem urbana incrível, com suas ruas estreitas e sinuosas, praças encantadoras e vistas deslumbrantes do rio Douro.

Além disso, a cidade é o berço do famoso vinho do Porto. Ao visitar a localidade, é possível explorar as tradicionais caves de vinho do Porto, localizadas em Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio Douro. Fazer uma degustação de vinhos, enquanto se aprende mais sobre o processo de produção, é uma experiência única. Em resumo, Porto oferece uma mistura fascinante de história, cultura, gastronomia e paisagens deslumbrantes, o que torna a cidade um destino imperdível para quem deseja explorar Portugal de forma autêntica e única.

