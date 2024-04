Azul anuncia voos para Ourilândia do Norte e Carajás, no Pará Operações começam em junho, com três voos semanais

Azul: voos para Ourilândia do Norte e Carajás, no Pará (Azul Linhas Aéreas)

A Azul iniciou novos voos ligando Belém a Ourilândia do Norte e Carajás, no sudeste do estado. As operações começam em 10 de junho, com três voos semanais, sendo a primeira vez que Ourilândia recebe voos comerciais.

Os voos circulares acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, saindo de Belém e indo até o aeroporto de Carajás, no município de Parauapebas. Depois da parada, segue até seu destino final, em Ourilândia do Norte, localizada a 940 km da capital. Anunciada em fevereiro, durante evento do programa “Conheça o Brasil Voando” do Ministério do Turismo, a nova rota será operada pela Azul Conecta com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para transportar até 9 clientes.

“Ao promover a aviação regional no norte do país, A Azul segue com a missão de levar desenvolvimento sustentável para a região amazônica, onde já temos uma forte atuação e somos líderes no setor. Esse voo será muito importante para a conectividade do estado e crescimento do município”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

Quem visitar Ourilândia do Norte pode conhecer as belezas naturais, explorar as cachoeiras da região e conhecer o Parque Nacional Ambiental do Caiteté, com trilhas cheias de emoção e muita natureza. A cidade é conhecida pela mineração e produção pecuária, que movimentam a economia do município.

Expansão da operação da Azul no Pará

Em março, a companhia aumentou a frequência dos voos entre Belém e Fort Lauderdale para seis vezes, que se tornaram diários em abril. Além disso, em maio, a Azul irá iniciar os três voos diários entre o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com Belém. Essa ampliação será essencial para aumentar a conectividade do estado, ligando os paraenses a muito mais destinos nacionais

e internacionais.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller's Choice Awards.