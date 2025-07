Azul faz pareceria e distribui chocolates em voos nacionais durante o inverno Clientes que embarcarem entre 25 e 27 de julho em Viracopos, Guarulhos e Congonhas receberão gratuitamente tabletes da marca Ferrero Rocher bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h39 ) twitter

Azul e Ferrero Rocher: chocolates em voos nacionais durante o inverno Guilherme Ramos via Azul Linhas Aéreas

A Azul vai surpreender seus clientes neste inverno com uma ação especial em parceria com Ferrero Rocher®️, marca ícone do grupo Ferrero. Entre os dias 25 e 27 de julho, Clientes de voos nacionais partindo dos aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Congonhas receberão gratuitamente tabletes de 90g do chocolate premium da marca, reforçando o compromisso da companhia em oferecer momentos marcantes durante a viagem.

“Na Azul, voar vai muito além de levar alguém de um lugar ao outro. Somos uma companhia que valoriza cada detalhe da jornada, porque acreditamos que cada voo deve ser especial, único e memorável. Nosso compromisso é proporcionar uma experiência de alta qualidade a todos os Clientes a bordo, com conforto, cuidado, hospitalidade e, sempre com boas surpresas. Ter Ferrero Rocher como parceiro nessa ação é mais uma forma de transformar o momento do voo em algo ainda mais saboroso e marcante, do jeito que é a Experiência Azul”, destaca Anna Marcondes, diretora de Marketing da Azul.

A iniciativa faz parte da campanha nacional de Ferrero Rocher®️ para promover seus tabletes de chocolate durante o inverno, período que registra o segundo maior consumo de chocolates no Brasil, de acordo com dados Nielsen de 2024. Além da ativação a bordo com a Azul, a campanha inclui ações de comunicação digital, mídia out-of-home em São Paulo, presença em plataformas de streaming como Netflix, vendas via iFood e destaque nos pontos de venda.

“O inverno é a época perfeita para degustar um bom chocolate e vamos aproveitar este período para surpreender os passageiros da Azul e nossos consumidores com uma degustação especial dos tabletes Ferrero Rocher”, pontua Fábio Pessoa, Diretor de Marketing da Ferrero para a América do Sul.

