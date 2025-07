Azul registra crescimento de 8,4% no número de clientes transportados no 1º semestre Companhia transportou 15,68 milhões de passageiros de janeiro a junho deste ano, com aumento de 1,22 milhões pessoas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/07/2025 - 14h15 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Somente no mês de junho, foram transportados 2,65 milhões de clientes, segundo dados da Anac Vinicius Magalhães

A Azul, companhia com maior número de voos e cidades atendidas no país, fechou o primeiro semestre de 2025 transportando 15,68 milhões de clientes, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No período, foram embarcados 1,22 milhão de passageiros a mais, um crescimento de 8,4%, considerando os voos domésticos e internacionais.

Em paralelo, o aumento do número de decolagens foi de 0,83% no semestre, com cerca de 155 mil voos, o que significa operação mais eficiente, como reflexo da reestruturação da malha aérea da Azul, assim como da confiança dos clientes. De acordo com a Anac, também houve crescimento nos assentos ofertados nos seis primeiros meses, com oferta de 20,27 milhões de lugares, 6,5% a mais que 2024.

“A Azul vem otimizando sua malha para atender às necessidades dos nosssos clientes e também fazer uso eficiente da frota, sempre focada no seu compromisso de ampliar sua conectividade e estimular a regionalidade, presente no DNA da Companhia. O crescimento expressivo de mais de 1,2 milhão de pessoas a bordo de nossas aeronaves mostra que estamos no caminho certo, unindo a qualidade do serviço da Azul com a eficiência operacional”, afirma Abih Shah, presidente da Azul.

Isoladamente, o mês de junho também foi positivo, com o embarque de 2,65 milhões de clientes em voos internacionais e domésticos, número 8,4% superior ao mesmo mês do ano passado. Do total de passageiros transportados no mês, 2,52 milhões tiveram destinos nacionais como roteiro, e outros 129 mil voaram para um dos 12 destinos internacionais operados atualmente pela Azul.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.