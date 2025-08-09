Azul retoma voos entre Manaus e Barcelos Voos vão ocorrer 3 vezes por semana, aos domingos, terças e sextas, operadas pela Azul Conecta, com aeronaves Cessna Grand Caravan Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/08/2025 - 19h14 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h14 ) twitter

Aeronaves Cessna Grand Caravan Divulgação Azul Conecta

A Azul, empresa com o maior número de voos e destinos atendidos no Brasil, retomará suas operações no município de Barcelos, no Estado do Amazonas, a partir de 2 de setembro. A rota será operada pela Azul Conecta, subsidiária da aérea para voos regionais.A nova operação terá voos de/para a capital Manaus ao destino turístico amazonense, com frequência de três voos semanais (aos domingos, terças e sextas-feiras – durante a manhã e tarde) operados com aeronaves Caravan, com capacidade para nove passageiros em cada trecho, o que garantirá oferta de 234 assentos mensais, entre chegadas e partidas.“A retomada desta rota faz parte da nossa estratégia de expansão e reforça o compromisso da Azul em conectar cada vez mais o Brasil. Barcelos é um destino estratégico, não apenas pelas suas belezas naturais que encantam turistas do mundo todo, mas também por sua forte vocação para a pesca esportiva, que movimenta intensamente a economia local durante a alta temporada. Estamos entusiasmados em voltar a operar na região e oferecer mais uma opção de acesso à Amazônia”, destaca Vitor Silva, diretor da Azul Conecta.

Como chegar- Para chegar a Barcelos, a partir de Manaus, é preciso encarar 400 km de distância, tendo como principal hidrovia o Rio Negro. Neste modal tradicional, a depender do tipo de embarcação, os passageiros podem levar entre 12 e 30 horas para chegar ao destino. No entanto, a quem prefere praticidade, os voos diretos da Azul reduzem este tempo para 1h30.

Pesca esportiva– Barcelos é considerado um dos principais destinos da pesca esportiva no Brasil e atrai praticantes dos mercados nacionais internacionais durante a alta temporada, que vai de setembro a março. Além das hospedagens tradicionais, os turistas podem usufruir da biodiversidade amazônica em barcos-hotéis com toda a infraestrutura tradicional.

Ancestralidade e cultura– A pesca não é o único atrativo do destino. Barcelos conta com atrativos históricos e culturais, com a possibilidade de imersões na cultura tradicional indígena. A região abriga povos importantes que movimentam a economia sustentável por meio do artesanato, da língua ancestral, música e dança, entre outros. De acordo com o Governo do Amazonas, os povos Yanomami, Maku, Desana e Mura estão entre os principais povos que vivem na região e os festivais do Peixe Ornamental (janeiro) e Folclórico (junho), estão entre as principais festas culturais da cidade.

