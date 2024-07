Azul Viagens aumenta em 63% o número de assentos para Porto Seguro na alta temporada

‌



A+

A-

Companhia disponibilizará 113.364 assentos em voos dedicados para o destino baiano Divulgação Azul Viagens

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, anunciou um aumento significativo na oferta de voos para Porto Seguro, um dos destinos mais procurados durante a alta temporada. Para o período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, a companhia disponibilizará 113.364 assentos em voos dedicados para o destino baiano, representando um aumento de 63% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A quantidade de voos semanais passará de 30 na temporada de 2023 para 40 voos em 2024, um aumento de 33%. Além disso, a malha aérea para Porto Seguro contará com novos mercados de origens, incluindo voos do Rio de Janeiro (GIG), de Campo Grande (CGR), de São Paulo (GRU), de Joinville (JOI), de Brasília (BSB), de Cuiabá (CGB) e de Londrina (LDB). Cidades que já contam com voos para Porto Seguro receberão um reforço na operação: serão sete novos voos semanais partindo de Campinas (VCP), totalizando 11 operações na semana, dois de Belo Horizonte (CNF), totalizando 8 operações semanais, dois de Ribeirão Preto (RAO) e Uberlândia (UDI), totalizando 3 operações, além de um voo semanal de São José do Rio Preto (SJP) e Presidente Prudente (PPB), totalizando 2 operações na semana.

O investimento é uma resposta à crescente demanda por voos para Porto Seguro. O número de passagens vendidas até o momento apresentou um crescimento de 65%, em comparação com o mesmo período de 2023.

“Nos últimos anos tivemos um incremento expressivo na oferta de assentos, se compararmos ano a ano. Isso só foi possível por um trabalho incansável junto com o trade turístico e a secretaria de Porto Seguro. E obviamente a grande adesão que os mercados emissores possuem para o destino”, destacou Giulliana Mesquita, gerente de Produtos da Azul Viagens.

Publicidade

“O aumento na procura por Porto Seguro e o incremento de voos são resultado direto do trabalho contínuo em parceria com a Azul Viagens. A Azul, com sua força de vendas, aliada à infraestrutura e as novas rotas turísticas que desenvolvemos, criou uma sinergia perfeita. Além disso, nosso Trade Turístico, agressivo e unido, tem sido fundamental para este sucesso incrível que é a nossa cidade”, afirmou Guto Jones, Secretário de Turismo de Porto Seguro.

Para mais informações, consulte o site da Azul Viagens ou procure alguma das agências parceiras.

Publicidade

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.