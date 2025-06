BH Airport avança na gestão de resíduos e impede envio de 700 toneladas de lixo ao aterro sanitário Resultado do primeiro quadrimestre de 2025 já supera em 30% o mesmo período no ano passado e reforça o compromisso do terminal com o tema Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 14h48 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h48 ) twitter

Dia do Meio Ambiente: BH Airport avança na gestão de resíduos Pedro Nicoli via BH Airport

O BH Airport avança na gestão ambiental e celebra o Dia do Meio Ambiente com resultados que refletem seu compromisso com o tema. A gestão de resíduos é um exemplo: nos primeiros quatro meses de 2025, 746 toneladas de lixo foram desviadas do aterro sanitário, por meio de práticas como reciclagem, compostagem, incineração e coprocessamento. O número é 30% maior que o mesmo período em 2024. Durante todo o ano passado foram mais de 1400 toneladas de resíduos desviados. Além de evitar impactos ambientais como a poluição do solo, dos lençóis freáticos e a emissão de gases poluentes, essas práticas também geram emprego e renda, impulsionando a economia circular.

O Gestor de Engenharia e Manutenção do BH Airport, Emerson Chaves, explica que o terminal busca parcerias com diferentes organizações para viabilizar as ações de gestão de resíduos. Um exemplo é o trabalho realizado desde 2014 com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa (Ascamare), que é responsável pela triagem e destinação de resíduos recicláveis gerados no aeroporto. Em 2024, o marco foi de 3,75 mil toneladas de resíduos coletados, uma conquista que reforça o pilar socioambiental do aeroporto e beneficia diretamente os 22 associados da cooperativa.

Outra iniciativa é a de reciclagem de pneus irreversíveis, que são aqueles sem condições de uso. Eles são destinados à empresa Racri, em Betim (MG), onde são reciclados e transformados em produtos como grânulos, chips, arames e pó de borracha, que é matéria-prima para pisos, tapetes e revestimentos industriais.

Além disso, o BH Airport também tem uma parceria com a empresa Gram Terra Vegetal para dar um novo destino a madeiras sem uso, principalmente pallets provenientes da operação de transporte de cargas. Em 2024 foram compostadas 12,25 toneladas de madeira, que foram transformadas em adubo orgânico de alta qualidade. Esse adubo retorna ao aeroporto para ser usado em jardins e áreas verdes. A prática fecha o ciclo de reaproveitamento e se insere na lógica da economia circular.

‌



“Temos muito orgulho dessas ações que reforçam nosso compromisso com a destinação responsável de resíduos, e que está alinhado a uma política de sustentabilidade que vem se consolidando ano após ano. Sabemos que ainda temos muito a fazer e estamos dedicados a pensar em novas estratégias que tornem nossa operação cada vez mais verde”, afirma Emerson.

Outros resultados

‌



O BH Airport também dá sua parcela de contribuição para a preservação do meio ambiente por meio de outros projetos, como a Estação de Tratamento de Águas Cinzas, que permite a coleta e o reaproveitamento da água da chuva e das pias e chuveiros do terminal. Desde a implantação da estação, foram reaproveitados cerca de 36 milhões de litros de água, que representa 10% do consumo nos terminais de passageiros.

O terminal também está atento ao consumo de energia elétrica, que permanece 100% limpo e renovável: no primeiro quadrimestre do ano foram mais de 11 mil megawatts-hora (MWh), com certificação CEMIG-REC, incluindo a energia fornecida aos nossos parceiros. Em 2024, o BH Airport também investiu R$ 500 mil, em quatro veículos elétricos, que vão substituir os modelos tradicionais movidos a combustível fóssil, contribuindo para uma redução de 30 toneladas de CO₂ por ano na atmosfera.

‌



Além do reconhecimento da Anac como o Aeroporto Mais Sustentável do Brasil, o BH Airport também recebeu por quatro vezes seguidas o título de Aeroporto Verde pelo Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International - ACI).

