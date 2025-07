BH Airport bate novos recordes com movimentação de passageiros acima da média nacional e crescimento em carga De janeiro a junho de 2025, 6,2 milhões de passageiros circularam pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, salto de 15% sobre o mesmo período no ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h59 ) twitter

6,2 milhões de passageiros circularam pelo terminal entre janeiro e junho Divulgação BH Airport

O setor aéreo brasileiro acelerou no primeiro semestre de 2025, registrando um crescimento de 10% na movimentação de passageiros em relação ao mesmo período do ano anterior. No BH Airport, o avanço foi ainda mais expressivo: 6,2 milhões de passageiros circularam pelo terminal entre janeiro e junho, um salto de quase 15% sobre 2024. O número de pousos e decolagens também cresceu, com aproximadamente 57 mil operações, alta de 11% comparada ao primeiro semestre do ano passado.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca que o crescimento é fruto de dois pilares: a retomada gradual da economia e o trabalho estratégico realizado pelo terminal internacional mineiro nos últimos anos. Segundo ele, os impactos da pandemia foram profundos e exigiram tempo de recuperação em toda a cadeia do turismo, mas o cenário atual já permite avanços consistentes.

“Vivemos um ciclo de reconstrução, impulsionado tanto pela melhora econômica quanto pelo nosso compromisso em oferecer cada vez mais conectividade. Ao mesmo tempo em que superamos os números do período pré-pandemia, investimos de forma contínua em infraestrutura, eficiência operacional e experiências que tornam o BH Airport mais atrativo e funcional para quem embarca e desembarca”, afirma.

No acumulado do semestre, os destinos nacionais mais procurados foram São Paulo, Brasília, Campinas e Rio de Janeiro. Já entre as rotas internacionais com maior demanda, destaque para Portugal, Panamá e Estados Unidos. O destino com maior volume de voos extras foi Porto Seguro, que segue como escolha frequente dos passageiros em períodos de feriados prolongados e férias escolares.

Entre as novidades do primeiro trimestre está o lançamento da rota BH – Bariloche. Operados pela Azul Linhas Aéreas com aeronaves Airbus A320, que acomodam até 174 passageiros, os voos estão com passagens à venda desde fevereiro. Ao todo, serão 34 operações, com partidas de Belo Horizonte às quartas-feiras e domingos, durante a temporada de junho a agosto.

Logística também segue em alta

Além do avanço na movimentação de passageiros, o Hub Logístico Multimodal do BH Airport também apresentou desempenho expressivo no primeiro semestre. Entre janeiro e junho de 2025, foram movimentadas 10,6 mil toneladas de carga - somando operações de importação e exportação — o que representa um crescimento de 18% em comparação ao mesmo período de 2024.

Além disso, o valor das cargas que passaram pelo terminal também aumentou significativamente. Se no primeiro semestre de 2024 elas representavam cerca de R$7,6 bilhões, nos primeiros seis meses de 2025 esse valor subiu para R$ 9,6 bilhões, um salto de 26%, que evidencia o potencial do terminal para movimentação de carga de alto valor agregado.

O Gestor Comercial do BH Airport, Geovane Medina, ressalta que o hub tem sido impulsionado pela criação de soluções personalizadas voltadas às demandas do mercado. Segundo ele, o lançamento de produtos inovadores tem fortalecido a atuação logística do aeroporto. “Estamos atentos às necessidades dos importadores e seguimos expandindo nossas soluções com foco em competitividade e eficiência. Um exemplo é a nova rota rodoviária internacional que conecta o Brasil à América do Sul por terra e que oferece condições exclusivas e tarifas atrativas, abrindo novas possibilidades para empresas que operam com o continente sul-americano”, afirma.

O Hub Logístico Multimodal do BH é o único recinto alfandegado de Minas Gerais com fiscalização disponível 24 horas. São 12 mil m² de área alfandegada, 300 m² de armazém de cargas perigosas; 3.131 m² de câmaras frias com setup personalizado de -18°C a +22°C e qualificação térmica; e 11 posições para estacionamento de aeronaves cargueiras.

O terminal recebe cargas de diversos países no mundo e, entre os países de origem mais representativos estão Estados Unidos, China, Alemanha, Itália, Holanda e França. Entre os setores com maior demanda estão Ciência da Vida, com cargas como vacinas e medicamentos, Mineração e Automotivo. Em 2024, o terminal recebeu mais de 30 mil operações de importação de cargas, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior.

