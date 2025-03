BH Airport espera mais de um milhão de passageiros em março Volume será 11% maior que o mesmo mês em 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 18h42 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BH Airport: alta de passageiros em março DOUGLAS MAGNO

Depois de um Carnaval com circulação histórica de passageiros, o BH Airport se prepara para um março com muito movimento também. A expectativa é que mais de um milhão de pessoas passem pelo terminal, durante todo o mês, o que representa um crescimento de 11% em relação a 2024. Serão cerca de 9.200 pousos e decolagens, um salto de 12% sobre o ano passado. Na comparação com 2019, no período pré-pandêmico, o crescimento é ainda maior: 15% em movimentação de passageiros e 16% em pousos e decolagens, provando a superação desse momento que tanto impactou o setor.

Por conta do Carnaval que incluiu alguns dias no início do mês, março também será marcado por vários voos extras: 197 ao todo com ida e volta de destinos como Porto Seguro, Maceió, Natal e Salvador. O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca que o aumento no volume de passageiros está relacionado à recuperação do segmento no pós-pandemia, mas também ao intenso trabalho do BH Airport na atração de rotas.

“Temos uma equipe dedicada à prospecção de novos voos e atuamos em parceria com o governo para fomentar Minas Gerais como destino. Hoje, conectamos os mineiros a cerca de 70 destinos no Brasil e no mundo, oferecendo uma experiência aeroportuária de alto nível, com segurança e todo o conforto do nosso mix comercial”, afirma.

‌



Entre as novidades de rotas anunciadas nesse início de 2025 está o trajeto BH – Bariloche, que já está com as vendas abertas para voos na temporada de junho a agosto. A operação será pela Azul Linhas Aéreas com aeronaves Airbus A320, que acomodam até 174 passageiros. Ao todo, serão 34 operações, com partidas de Belo Horizonte às quartas-feiras e domingos.

O BH Airport oferece cerca de 70 destinos no Brasil e no mundo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.