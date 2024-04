BH Airport inaugura rota inédita para Jacarepaguá

Alto contraste

BH Airport: mineiros acabam de ganhar uma nova opção de voo para o Rio de Janeiro

Os mineiros acabam de ganhar uma nova opção de voo para o Rio de Janeiro. A partir do dia 8 de julho, a Azul começa a operar uma rota inédita que ligará a capital mineira a Jacarepaguá, facilitando o acesso à zona Oeste do Rio. Os voos serão operados com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros, com opções de ida e volta e várias ofertas de frequência ao longo do dia, iniciando às 06h25 e encerrando às 19h30. As passagens já estão disponíveis para compra.

A rota é uma alternativa diferenciada para quem precisa chegar rápido à zona Oeste do Rio de Janeiro e ter acesso facilitado a bairros no entorno. O aeroporto de Jacarepaguá fica a aproximadamente 30 quilômetros do centro da cidade e está localizado na avenida Ayrton Senna, uma das principais da região e bem próxima à Barra da Tijuca.

O gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido destaca o potencial dessa nova conexão entre Minas Gerais e uma das regiões mais importantes e em franco crescimento no Rio de Janeiro. “É uma satisfação oferecer aos passageiros mais uma opção de conexão com uma capital tão importante como o Rio de Janeiro. Essa alternativa trará ainda mais conforto ao passageiro que quer chegar com facilidade à Zona Oeste do Rio e circular rápido por bairros como o Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio, sem enfrentar tanto trânsito e aproveitando melhor o seu tempo. Essa expansão segue em linha com o compromisso do BH Airport de conectar Minas Gerais a cada vez mais destinos no Brasil”, afirma.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, a nova rota também reforça a missão da empresa de oferecer uma ampla capilaridade da malha aérea, capaz de ligar os principais aeroportos do país. “Estamos felizes em anunciar este voo inédito em Belo Horizonte. O BH Airport, em Confins é um dos hubs da companhia e, de lá, temos voos para os principais destinos nacionais e internacionais”, afirma.

Minas Travel Market

A nova rota para Jacarepaguá foi um dos temas que chamou a atenção dos participantes no Minas Travel Market. Realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (Abav-MG), o evento reuniu agentes de viagens de diferentes estados, entre os dias 26 e 27 de abril, no Minascentro, em Belo Horizonte.

Durante o evento, representantes do aeroporto apresentaram as novidades do terminal para melhorar a experiência do passageiro e as novidades em de voos que ligam Minas Gerais a quase 70 destinos do Brasil e do mundo. No stand do BH Airport também participaram as principais companhias aéreas que operam no terminal e suas agências: Avianca, Azul, Azul Viagens, Copa Airlines, SKY Airline, Smiles Viagens, LATAM e TAP.

“Foram dois dias de muito networking e trocas produtivas, que com certeza acrescentou muito ao trabalho dos profissionais que atuam no setor do turismo em Minas e em outros estados. É uma alegria para o BH Airport participar de eventos como esse que impulsionam o turismo em Minas Gerais e contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do Estado, que é uma das nossas missões”, afirma o gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.