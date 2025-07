BH Airport inaugura sala VIP da BRT Lounges, a primeira acessível antes do embarque Espaço fica em frente ao embarque doméstico, no segundo andar, e funciona 24h Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 06h36 (Atualizado em 24/07/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já está em operação a mais nova sala VIP do BH Airport Divulgação

Esperar por um voo no BH Airport vai ficar ainda mais confortável e tranquilo: o aeroporto acaba de inaugurar a segunda sala VIP da BRT Lounges no terminal, com localização estratégica em frente ao Embarque Doméstico, no segundo pavimento. Com 270 metros quadrados e capacidade para 86 passageiros, o novo espaço funciona 24 horas por dia e tem uma estrutura completa de serviços, além de uma arquitetura pensada no conforto de quem precisa ou quer ficar mais tempo no aeroporto. Com a inauguração, o BH Airport chega a seis salas VIPs no terminal.

O Gestor Comercial do BH Airport, Geovane Medina, explica que essa é a primeira sala VIP que fica na área pública do aeroporto (antes de embarcar) e, por isso, pode beneficiar passageiros de voos nacionais e internacionais. “Essa é a segunda sala da BRT Lounges no nosso terminal e estamos muito felizes com essa parceria, que reforça nosso compromisso de oferecer aos passageiros um mix comercial cada vez mais diverso e que deixa a jornada deles ainda mais agradável. A localização dessa sala é um ponto alto porque fica em frente ao embarque nacional, além disso o espaço está muito bonito e aconchegante”, diz.

O CEO da BRT Lounges, André Luiz Macias, também comemora a ampliação. “A nova sala VIP foi cuidadosamente pensada para atender aos diferentes perfis de viajantes, com ambientes modernos, estrutura acolhedora e atendimento de excelência — marcas registradas da BRT Lounges. Em parceria com o BH Airport, reforçamos nossa missão de elevar a experiência dos nossos passageiros, contribuindo para que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte continue se consolidando como um dos principais hubs aeroportuários do país”, afirma.

Estrutura e serviços

‌



A sala VIP BRT Lounges oferece uma estrutura ampla, que inclui uma estação de trabalho – para quem precisa aproveitar o tempo no aeroporto para trabalhar – além de área de descanso com sofá aconchegante e espaço para refeições com mesas e cadeiras. O lounge também dispõe de seis banheiros, incluindo um com chuveiro — garantindo mais comodidade para quem busca bem-estar antes do embarque.

O buffet oferece refeições completas, que inclui comidas típicas mineiras como frango com quiabo e feijão tropeiro. Às quartas-feiras, a sala oferece moqueca de peixe. Há também muitas opções de lanches com massas, frios, frutas, pães, sobremesas e tapioca feita na hora 24 horas por dia. As geladeiras também ficam à disposição dos passageiros com bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

‌



O acesso à sala é através do programa Dragon Pass ou pelas agências de viagens e cartões conveniados. Os passageiros também poderão pagar pelo consumo por horas.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.