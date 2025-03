BH Airport recebeu 257 mil passageiros, volume recorde no feriado na história do aeroporto Movimentação também foi 26% maior que o mesmo período no ano passado. Passageiros foram recebidos com muita arte, música, dança e conscientização Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/03/2025 - 18h34 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h34 ) twitter

Movimentação de passageiros durante o Carnaval bateu recorde no BH Airport Divulgação BH Airport

A expectativa de movimentação no período do Carnaval no BH Airport era muito boa, mas o balanço pós feriado foi ainda melhor: cerca de 257 mil passageiros circularam pelo terminal internacional mineiro entre os dias 27 de fevereiro a 6 de março, a maior movimentação do período na história do aeroporto. O número também é 26% maior que o registrado no mesmo feriado em 2024. Ao todo, foram cerca de 2.200 pousos e decolagens, sendo o dia 28 de fevereiro a data com maior movimentação, com 40 mil passageiros circulando no terminal.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes comemora o resultado e destaca que é fruto de um trabalho intenso de busca de novas rotas, que aumentam a conectividade com Minas Gerais, além de uma importante parceria com o governo para promover os destinos em Belo Horizonte e interior. “O Carnaval deste ano foi histórico para Minas Gerais e também para nós do BH Airport: recebemos um volume recorde de passageiros, que vieram dos mais diferentes lugares no Brasil e no mundo. Essa movimentação reafirma os esforços que temos feito junto ao Governo de Minas Gerais e à Prefeitura de Belo Horizonte para atrair cada vez mais turistas para o nosso estado, trazendo desenvolvimento, emprego e renda para a nossa região”, afirma.

Para receber esses passageiros e tornar sua experiência mais divertida e segura, o BH Airport realizou diversas ações de boas-vindas e de conscientização. Uma delas foi em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, que contou com atividades interativas, como distribuição de adereços carnavalescos, ativações surpresas nas esteiras de bagagem e um painel instagramável. Também foram realizadas apresentações de bandas mineiras com muito samba, marchinhas e maracatu.

A folia no BH Airport ainda contou com a apresentação da Companhia de Dança do Palácio das Artes e da Orquestra da Polícia Militar de Minas Gerais, que prepararam performances temáticas para o público. Além disso, a Fundação Hemominas aproveitou a data para conscientizar sobre a doação de sangue e alcançou um resultado expressivo: 1.854 doações voluntárias desde o início da campanha. Para garantir a segurança de todos, órgãos de segurança uniram forças e promoveram uma campanha para alertar sobre os perigos do transporte clandestino, garantindo que os passageiros pudessem curtir a festa com mais tranquilidade.

