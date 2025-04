Boeing confirma devolução de novos aviões por chineses devido às tarifas CEO da fabricante americana diz que redirecionará o fornecimento de novos jatos para clientes em outros países Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 04h50 (Atualizado em 24/04/2025 - 04h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boeing: novos jatos devolvidos pelos chineses Divulgação Boeing

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, confirmou que clientes chineses estão recusando a entrega de novos aviões construídos para eles devido às tarifas impostas pelo governo americano, confirmou a fabricante de aviões dos Estados Unidos.

Pelo menos 3 jatos encomendados à Boeing por companhias chinesas já retornaram aos Estados Unidos, desde que o presidente Donald Trump acirrou o conflito tarifário com o país asiático.

Antes da ofensiva comercial global de Trump, jatos comerciais eram comercializados isentos de impostos em todo o mundo, sob um acordo de aviação civil de 1979.

‌



“Devido às tarifas, muitos dos nossos clientes na China indicaram que não aceitarão entregas”, disse a CEO Kelly Ortberg durante uma teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025, ocorrida na quarta-feira (23).

Ortberg disse que a China era o único país onde a Boeing estava enfrentando esse problema e que a fabricante de aviões redirecionaria o fornecimento de novos jatos para outros clientes ansiosos por entregas antecipadas devido à escassez global de novos aviões comerciais, informou a Reuters.

‌



Companhias aéreas chinesas que receberam um jato Boeing podem ser duramente atingidas pelas tarifas retaliatórias impostas por Pequim à importação de produtos americanos. Um novo 737 MAX tem um valor de mercado de cerca de US$ 55 milhões, segundo a IBA, uma consultoria de aviação.

Dois 737 MAX 8, que foram transportados para a China em março para entrega à Xiamen Airlines , retornaram ao centro de produção da Boeing em Seattle na semana passada .

‌



Um terceiro 737 MAX 8 deixou o centro de conclusão de Zhoushan da Boeing, perto de Xangai, com destino ao território americano de Guam na quinta-feira, mostraram dados dos rastreadores de voos AirNav Radar e Flightradar24.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.