Boeing traz ao Brasil Experiência Aeronáutica Imersiva para alunos do Ensino Médio 'Newton in a Box' é uma iniciativa educacional de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, com objetivo de levar experiências inovadoras de aprendizado prático a estudantes do ensino médio 20/05/2025 - 16h15

Boeing: investindo no talento de uma nova geração de inovadores Gerson Fujiki

Alunos de escolas públicas e particulares de São José dos Campos terão a oportunidade de experimentar atividades práticas e imersivas de aviação graças ao espaço Newton in a Box, que chega ao Brasil por iniciativa da Boeing e cuja abertura oficial ocorreu nesta terça-feira (20). Em colaboração com a ONG norueguesa FIRST Scandinavia, o evento conta com o apoio do Programa Asas para Todos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e do SJK Airport. As atividades começaram no dia 12 de maio e vão até 6 de junho.

O Newton in a Box está equipado com tecnologia de ponta, priorizando o aprendizado prático e experiencial com simuladores de voo e a exploração da aerodinâmica, garantindo que os alunos vivenciem o universo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) de forma ativa e memorável – tudo em um único e inesquecível dia no aeroporto.

“Ao trazer o Newton in a Box para o Brasil, estamos investindo no talento de uma nova geração de inovadores", afirma Landon Loomis, CEO da Boeing Brasil e Presidente da Boeing para a América Latina e o Caribe. “Esta iniciativa faz parte do nosso compromisso mais amplo de promover a educação STEM, expandir o acesso a oportunidades e construir parcerias duradouras que apoiem o futuro da aviação e da tecnologia na região.”

Além das atividades de STEM, os alunos farão visitas guiadas ao Aeroporto de São José dos Campos, onde terão uma visão prática das operações e de algumas carreiras da aviação.

“Receber o Newton Project em sua primeira visita ao Brasil é uma honra para o SJK Airport. O Newton in a Box é uma iniciativa educacional que se alinha perfeitamente com São José dos Campos — a capital da aviação na América Latina. Estimular nossos jovens a seguirem carreiras em STEM é essencial para ampliar o capital intelectual da região e preparar uma nova geração de profissionais para atender às demandas crescentes das indústrias do Vale do Paraíba. Estamos orgulhosos de ser a porta de entrada desse projeto transformador”, diz Eduardo Valle, Presidente do Conselho de Administração Aeropart AS.

O programa, inédito no Hemisfério Sul e com a meta de atender até 1.500 estudantes, é baseado no Conceito Newton. Desde 2018, a bem-sucedida parceria entre a Boeing e a FIRST Scandinavia já implementou diversos Newton Rooms na Europa, Turquia e China. Este modelo educativo integrado é projetado para moldar competências futuras, capacitar comunidades e fortalecer o papel da ciência na sociedade.

“A educação em STEM que seja prática, diversificada e de qualidade ainda é um desafio global. Com o Newton, nosso compromisso é proporcionar experiências de aprendizado inspiradoras, fundamentadas em pesquisa e guiadas pelo conhecimento,” afirma Per-Arild Konradsen, CEO e Fundador da FIRST Scandinavia. “Estamos ansiosos para ver o impacto que o Newton in a Box terá nos jovens de São José dos Campos."

“A aviação é um setor intensivo em gente, tecnologia e inovação. Para que esse ecossistema continue crescendo de forma sustentável, é essencial investir em educação desde cedo. E iniciativas como o Newton in a Box, alinhadas aos objetivos do programa Asas para Todos, ajudam a aproximar os jovens do universo da aviação e a inspirar futuros profissionais”, completa Roberto Honorato, diretor-presidente substituto da Anac.

