Brasil terá combustível sustentável de aviação disponível a partir de 2027 Previsão foi apresentada por especialistas durante painel da FenaBio, na Fenasucro & Agrocana, em Sertãozinho/SP Luiz Fara Monteiro 18/08/2025 - 10h58

Painel FenaBio, na Fenasucro & Agrocana Divulgação RX Brasil

O Brasil dará um passo decisivo rumo à descarbonização da aviação a partir de 2027, quando o combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) começará a ser disponibilizado em escala comercial. A previsão foi destacada por especialistas durante o painel “Céu e Mar: desafios para as bioenergias”, realizado durante a FenaBio, dentro da 31ª Fenasucro & Agrocana, em Sertãozinho/SP.

Segundo Tarcísio Soares, International & Strategy Manager da Airbus, a certificação que permitirá o uso pleno do SAF está em andamento. “Hoje, as aeronaves só podem voar com 50% de SAF. Mas, a boa notícia é que não será necessário modificar os aviões. Com os testes, vamos garantir segurança e viabilizar a descarbonização na aviação”, afirmou.

O marco legal do Combustível do Futuro prevê que, já em 2027, as companhias aéreas domésticas utilizem um percentual mínimo de SAF, iniciando com 1% e crescendo gradualmente até 10% em 2037. Para atingir essa meta, o Brasil terá que produzir 1,1 bilhão de litros do biocombustível.

A Acelen Renováveis, por meio do CEO da companhia, Luiz de Mendonça, destacou o anúncio do investimento de US$ 3 bilhões na produção de SAF e HVO (óleo vegetal hidrotratado) a partir da macaúba, com início das operações no primeiro trimestre de 2028.

‌



“Será um projeto em larga escala, com capacidade para ultrapassar a demanda interna e exportar 80% para Europa e Estados Unidos”, afirmou o executivo.

Para Felipe da Cunha Siqueira, especialista da Firjan, o Rio de Janeiro tem papel estratégico na consolidação do SAF no Brasil. “Com políticas públicas adequadas e investimentos, podemos nos tornar referência global”, disse, lembrando que o Galeão já recebeu SAF importado para testes.

‌



A produção nacional deve ganhar impulso com novos projetos, políticas públicas e inovação tecnológica, posicionando o País como fornecedor global de energia limpa para o transporte aéreo e marítimo.

O evento segue até sexta-feira, dia 15, com mais de 100 horas de conteúdo técnico e painéis estratégicos sobre transição energética, mobilidade de baixo carbono, biocombustíveis e energias renováveis.

‌



Fenasucro & Agrocana

Em sua 31ª edição, a Fenasucro & Agrocana seguirá seu compromisso de impulsionar negócios, promover a atualização tecnológica e estimular o networking entre os principais players do mercado bioenergético.

Com mais de três décadas de história, a Fenasucro & Agrocana é o maior evento focado exclusivamente na bioenergia, reunindo os principais fabricantes nacionais e internacionais de equipamentos, soluções e tecnologias voltadas à produção de biocombustíveis e energia limpa. A feira é promovida pela RX Brasil, com apoio exclusivo do CEISE Br, e se consolidou como a principal plataforma de conexão entre a indústria fornecedora e os compradores do setor bioenergético.

