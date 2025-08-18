Fenasucro & Agrocana consolida papel estratégico na bioenergia e sustentabilidade Feira reuniu mais de 600 marcas, discutiu mobilidade sustentável e neutralizou 400 toneladas de CO₂ Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 18/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h00 ) twitter

Fenasucro & Agrocana 2025 evidencia tendências e soluções para sustentabilidade Foto cedida: WTF Estúdio

A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana, realizada de 11 a 15 de agosto no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP), encerrou com recordes de público e geração de negócios.

Considerada a maior feira mundial de bioenergia, o evento contou com mais de 600 marcas expositoras e visitantes de mais de 60 países, consolidando-se como referência para o setor.

“Registramos um público altamente qualificado, aumento na visitação e um volume expressivo de intenções de compra. Estamos confiantes de que vamos superar os R$ 10,7 bilhões em negócios”, afirmou Paulo Montabone, diretor da Fenasucro & Agrocana.

‌



O evento apresentou mais de 100 horas de conteúdos com especialistas, lideranças e empresas de referência.

A novidade deste ano, o espaço FenaBio, focado em alternativas energéticas renováveis, debateu mobilidade sustentável, descarbonização e transição energética.

‌



Entre os participantes, estavam representantes de Abiove, Anfavea, Cogen, Cargill e ex-ministros como Roberto Rodrigues e Joaquim Levy.

Expositores destacaram o alto nível de qualificação do público e a geração de novas oportunidades de negócio.

‌



Empresas como Wirebus, Comlink, Siemens e Vibromaq comemoraram o potencial de leads captados e negociações iniciadas durante o evento.

O programa Canaoeste Green também se destacou, neutralizando mais de 400 toneladas de CO₂ geradas na feira e por empresas participantes, promovendo sustentabilidade e valorizando produtores que adotam boas práticas ambientais.

No encerramento, o LIDE Agronegócios lançou sua unidade em Ribeirão Preto, reunindo líderes do setor para discutir bioeconomia, sustentabilidade e políticas estratégicas, reforçando o papel da região como polo decisório e promotor da agroindústria sustentável.

