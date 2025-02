Brasília e Bogotá celebram conexão por meio de uma nova rota aérea direta Em 2024, Bogotá recebeu 1.865.507 visitantes internacionais, dos quais 82.626 – isto é, 4,4% – eram provenientes do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 09h59 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h00 ) twitter

Inauguração da nova rota aérea direta entre Brasília e Bogotá Escritório de Turismo de Bogotá

A completa oferta gastronômica, cultural e natural de Bogotá agora estará mais acessível para os viajantes da capital brasileira, graças à nova rota aérea direta entre Brasília e Bogotá, operada pela renomada companhia aérea GOL.

Em 4 de fevereiro, foi realizada a inauguração dessa nova rota direta, com o voo vindo de Brasília chegando ao Aeroporto El Dorado de Bogotá ao meio-dia. Da mesma forma, o voo da GOL que cobre a rota Bogotá – Brasília decolará no mesmo dia, às 20h, horário colombiano.

A GOL, uma das companhias aéreas mais importantes do Brasil e da América Latina, agora permitirá à capital colombiana realizar conexões mais ágeis, ampliando as opções de viagem para os passageiros e oferecendo uma alternativa rápida e acessível.

‌



“Esta notícia é positiva porque se encaixa muito bem na nossa aposta de abrir a cidade para o mundo. Bogotá quer se abrir para o mundo, e essa iniciativa parte de um entendimento do percurso que vivemos como cidade. Queremos aprofundar esse esforço e fazer com que essa nova rota conecte duas capitais de países irmãos, facilitando intercâmbios. Atualmente, recebemos mais de 1,8 milhão de turistas por ano e buscamos multiplicar esse número. Essa rota nos permitirá fazer isso”, assegurou o prefeito, Carlos Fernando Galán.

O mandatário também destacou: “Queremos que essa conexão seja bilateral. Colômbia e Brasil são dois dos países mais biodiversos do mundo, com laços históricos e uma oferta local inestimável. Bogotá, juntamente com Cundinamarca, oferece uma proposta turística complementar muito especial. A partir desta notícia, temos o desafio de trabalhar de forma mais unida para potencializar essa oferta e aproveitar ao máximo a abertura desta nova rota que se inaugura hoje.”

‌



Por sua vez, o diretor de Turismo de Bogotá, Andrés Santamaría, afirmou: “O mercado de viajantes entre Brasília e Bogotá crescerá impulsionado por essa nova rota, que facilitará o fluxo de turistas entre as duas capitais. A diversidade cultural de Bogotá, juntamente com sua rica oferta gastronômica, hoteleira e comercial, continua despertando grande interesse entre os viajantes da América Latina. Além disso, o acesso sem visto e a possibilidade de estadias de até 90 dias na Colômbia favorecem viagens de curta e média duração, permitindo que o público brasileiro conheça nossa bela cidade.”

Carmen Caballero, presidente da ProColombia, comentou: “A nova rota da GOL entre Brasília e Bogotá é uma grande oportunidade para continuar fortalecendo a conectividade aérea entre a Colômbia e o Brasil, dois países estratégicos no turismo e nos negócios. Essa conexão não só facilitará o intercâmbio comercial e turístico, mas também permitirá que mais viajantes descubram a riqueza cultural e natural do nosso país. Em linha com nossa estratégia de promoção internacional, essa rota reforça o posicionamento da Colômbia, o país da beleza, como um destino único na região e um ponto-chave para investimentos e desenvolvimento empresarial.”

‌



Aumento na Capacidade e Fortalecimento do Turismo entre Brasília e Bogotá

Os bilhetes da GOL já estão disponíveis para compra, e o serviço entre as duas capitais terá uma frequência de três voos semanais, às terças, quintas e sábados. O trajeto entre as duas cidades tem duração aproximada de quatro horas. Além disso, há a opção de stopover de dois dias em Brasília, possibilitando uma escala que permite conhecer dois destinos ao viajar para outra cidade.

A capital colombiana, além de ser um atrativo turístico, é um importante ponto de conexão para diversos países da América. A Avianca, parceira da GOL, oferece mais de 50 destinos a partir de Bogotá. Esse novo voo também fortalece o comércio, a logística de cargas e o comércio eletrônico entre as duas regiões.

A GOL possui um importante hub em Brasília, conectando diretamente a capital brasileira com 30 destinos nacionais. Essa ampla rede de cidades brasileiras conectadas garante uma rápida conexão para a Colômbia a partir do Distrito Federal.

Em Brasília, os passageiros podem optar por um stopover. O programa oferecido pela companhia permite aos viajantes permanecer até duas noites na capital, sem custo adicional no bilhete, antes de continuar a viagem para o destino final, seja na ida ou na volta. Esse benefício deve ser solicitado no momento da compra do bilhete, proporcionando aos passageiros a oportunidade de conhecer mais uma cidade antes de prosseguir com o trajeto.

Aumento de Viajantes Brasileiros em Bogotá

Segundo o Observatório de Turismo de Bogotá, em 2024 a capital recebeu 1.865.507 visitantes estrangeiros, o que representou 38,5% do total de estrangeiros no país e um aumento de 9,2% em relação a 2019.

Deste total, 4,4% – ou 82.626 pessoas – eram provenientes do Brasil, demonstrando que o público brasileiro tem se interessado cada vez mais pelas riquezas gastronômicas, de entretenimento e culturais oferecidas por Bogotá, e a nova rota aérea facilitará essa conexão.

O Brasil ocupa o sexto lugar entre os países emissores de visitantes a Bogotá. Segundo dados da Migração Colômbia, o número de chegadas mensais varia entre 6.000 e 7.800 visitantes do Brasil; no período de 2024, julho e junho registraram os maiores números, com 7.861 e 7.833 visitantes, respectivamente.

Em relação aos motivos de viagem dos visitantes brasileiros em Bogotá, durante 2024 foram registrados 45,8% – isto é, 37.875 pessoas – que visitaram a cidade por motivos turísticos; 18,6% estavam em trânsito; e 17,6% viajaram por motivos de negócios. Além disso, 2.714 (3,3%) estavam na cidade para eventos e 2.136 (2,6%) por motivos de trabalho.

Conectividade Aérea entre Brasil e Bogotá

De acordo com informações da Aerocivil, o número de voos nas rotas Bogotá e Brasil, até novembro de 2024, foi de 2.850 (Brasil–Bogotá) e 2.389 (Bogotá–Brasil), registrando um crescimento médio anual entre 8,0% e 9,0%.

A cidade de São Paulo apresenta o maior número de voos e passageiros entre os dois destinos, transportando mais de 200.000 passageiros por ano. A taxa de ocupação dos assentos situa-se entre 80,0% e 86,0% em média anual, considerando ambas as rotas. Mensalmente, são mobilizados cerca de 33.000 passageiros.

Em relação à participação das companhias aéreas, destaca-se que a Avianca detém 79,5% do mercado, a Latam 12,3% e a GOL Linhas Aéreas 8,2%.

Bogotá segue se consolidando como um dos principais destinos turísticos na América Latina. Com eventos culturais, uma oferta gastronômica em expansão e o atrativo de seus parques naturais e áreas rurais, a capital colombiana está preparada para receber um fluxo maior de visitantes em 2025.

