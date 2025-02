Caça F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos cai no Alasca Autoridades militares informaram que o piloto se ejetou e está bem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/01/2025 - 00h03 (Atualizado em 29/01/2025 - 08h09 ) twitter

Avião da Força Aérea dos EUA sofre acidente no Alasca Reprodução/X/@cavokbr

Um caça modelo F-35A Lightning II da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) caiu na tarde desta terça-feira (28) próximo à Base de Eielson, perto de Fairbanks, no Alasca. As circunstâncias da ocorrência não foram detalhadas, embora um vídeo tenha registrado a queda da aeronave e o piloto já com o paraquedas aberto.

VÍDEO: Acidente impressionante com F-35 da USAF no Alasca https://t.co/SRllo152zj pic.twitter.com/5N8b1FgCYP — Cavok Aviation News (@cavokbr) January 29, 2025

O piloto se ejetou e não ficou ferido no acidente, que ocorreu por volta das 13h, de acordo com fontes militares.

“Eles isolaram a área onde ele caiu na pista”, disse Hanson. Serviços de emergência, incluindo ambulâncias e caminhões de bombeiros, estavam na área, disse o aviador de primeira classe Spencer Hanson.

Uma declaração do escritório de relações públicas da 354ª Ala de Caça na tarde de terça-feira descreveu um “incidente aéreo” que resultou em danos significativos e ocorreu dentro da linha da cerca da base.

‌



“O piloto está seguro e foi transportado para o Hospital Militar de Bassett para avaliação mais aprofundada”, disse o comunicado.

Longer Footage of the F-35A Crash earlier today at Eielson Air Force Base in Alaska. pic.twitter.com/9OPksbTYWj — OSINTdefender (@sentdefender) January 29, 2025

Autoridades também pediram ao público que não parasse na rodovia Richardson Highway, adjacente à base, porque isso “representa um risco à segurança e impede os esforços de recuperação” e observaram que a lei federal proíbe fotografias ao longo daquele trecho da rodovia.

‌



“Nosso pessoal é nosso recurso mais importante, e estamos comprometidos em garantir sua segurança e proteção”, disse o Cel. Paul Townsend, comandante da 354th Fighter Wing. Towsend serviu como vice-comandante da 48ª Ala de Caça na Força Aérea Real de Lakenheath, Inglaterra

“Posso garantir que a Força Aérea dos Estados Unidos conduzirá uma investigação completa na esperança de minimizar as chances de tais ocorrências acontecerem novamente.”

‌



Segundo o Alaska News, Há 54 caças na Base em Eielson. Dois esquadrões de caças F-22 Raptor também estão na 3ª Ala na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, perto de Anchorage.

O F-35A é o “último caça de quinta geração” da Força Aérea dos EUA, que substituiu uma frota envelhecida de F-16 Fighting Falcons e A-10 Thunderbolt IIs. O modelo é fabricado nos Estados Unidos e utilizado ainda por aliados da OTAN.

Os F-35 são caças supersônicos de longo alcance com capacidade furtiva que podem alcançar qualquer lugar do Hemisfério Norte em uma missão. O jato, com sua aviônica avançada é um caça-bombardeiro multifunção de quinta geração, projetado para executar missões de ataque ao solo, reconhecimento aéreo e defesa aérea. É um dos jatos de combate mais avançados do mundo, avaliado em cerca de R$ 600 milhões.

