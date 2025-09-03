Cade determina notificação de contrato de codeshare entre Gol e Azul Companhias aéreas deverão apresentar o acordo em até 30 dias à autoridade antitruste Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2025 - 14h05 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Codeshare entre Gol e Azul deverá ser notificado ao CADE em até 30 dias Vinicius Magalhães

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu, nesta quarta-feira (3/09), que o contrato de codeshare celebrado entre as companhias aéreas Gol e Azul deverá ser notificado ao órgão em até 30 dias.

A investigação foi instaurada no âmbito de Procedimento de Apuração de Ato de Concentração (Apac) para avaliar se o acordo deveria ser submetido ao Cade. O relator do caso, conselheiro Carlos Jacques, destacou que não se trata da análise de uma fusão entre as empresas, mas sim da verificação sobre a obrigatoriedade de notificação do contrato.

Segundo o relator, contratos de codeshare não contam com isenção automática da análise concorrencial, devendo ser avaliados individualmente. Ele propôs critérios para que esses acordos possam atrair a atuação do Cade no controle prévio de estruturas: participação de empresas aéreas nacionais, sobreposição de malhas, bilateralidade do acordo e efeitos equivalentes a operações de fusão, sobretudo no que se refere a riscos de coordenação entre concorrentes.

Em seu voto, o conselheiro recuperou o histórico de avaliação de codeshares pelo Cade e reforçou que não existe presunção antitruste favorável a esse tipo de instrumento. A análise deve considerar as especificidades de cada contrato. Para ele, contratos envolvendo companhias nacionais em voos domésticos suscitam maiores preocupações concorrenciais do que aqueles firmados entre empresas internacionais. Assim, o entendimento firmado no caso TAM/Qatar não se aplicaria ao contrato entre Gol e Azul, dadas as diferenças fáticas entre as operações.

‌



O Tribunal, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator e votou pela aplicação do artigo 88, §7º, da Lei nº 12.529/2011, que permite ao Cade requerer a submissão de operações que não se caracterizam como atos de concentração de notificação obrigatória.

Com a decisão, as empresas ficam proibidas de expandir as rotas sob codeshare até o término da análise pelo Cade. Caso não ocorra a notificação no prazo estabelecido, o acordo deverá ser suspenso imediatamente, respeitando as passagens já emitidas ao consumidor final.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.