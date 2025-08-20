Colisão entre veículos causa derramamento de combustível ao lado de avião no aeroporto de Congonhas Incidente entre uma esteira móvel e um caminhão com querosene de aviação não interrompeu operações no terminal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h27 ) twitter

Derramamento de combustível no aeroporto de Congonhas (SP) Reprodução redes sociais

A colisão de um veículo que transporta uma esteira móvel com um caminhão resultou no derramamento de combustível ao lado de aeronaves no pátio do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira (19).

A Brigada de Incêndio do terminal foi acionada e os bombeiros lançaram jatos com uma mistura de água com LGE, Líquido Gerador de Espuma, para evitar incêndios. Como resultado, uma grande quantidade de espuma tomou conta do pátio. As operações não chegaram a ser afetadas e nenhuma aeronave foi atingida.

A Aena Brasil, que administra o terminal, emitiu um comunicado:

“Na tarde desta terça-feira (19), houve um vazamento de combustível na área de estacionamento de aeronaves, próxima aos fingers, do Aeroporto de Congonhas. Os bombeiros do aeródromo foram imediatamente acionados para controle e remoção do material. A área foi limpa e liberada. Não houve feridos ou danos às aeronaves. O incidente também não impactou as operações do Aeroporto.”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.